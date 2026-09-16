На границе с Польшей образовались очереди: водители сообщают об усиленных проверках, — СМИ

На украинско-польской границе вечером 16 сентября наблюдаются очереди, в частности в пункте пропуска "Краковец". Пересечение границы может затянуться на несколько часов.

"Сколько часов придется ждать, неизвестно. Учитывая, что если за час они будут пропускать хотя бы два автобуса, то это уже пять часов. Но ведь есть вероятность, что даже по два автобуса не будут пропускать", — рассказала корреспондентка ТСН.ua.

На границе с Польшей скопились автомобили Фото: ТСН

По её словам, в последнее время польская сторона стала более тщательно проверять страховки и наличие наличных денег.

На пункте пропуска автобусы и легковые автомобили стоят в отдельных очередях. Очередь из автобусов формируется в одной полосе, а микроавтобусы и легковые автомобили ожидают в другой.

Кроме того, по наблюдениям очевидцев, на пункте пропуска находится много хасидов, в частности в микроавтобусах и на заправках.

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По данным Западного регионального управления Госпограничной службы Украины, на западной границе по состоянию на 18:00 16 сентября на выезд из Украины через "Краковец" ожидали 45 легковых автомобилей и 10 автобусов. Пропуск пешеходов через этот пункт не осуществляется.

Самую большую очередь среди польских пунктов пропуска пограничники зафиксировали на "Шегинях" — 110 легковых автомобилей и 35 пешеходов.

На "Устилуге" в очереди стояли 40 легковых автомобилей, на "Грушеве" — 20, на "Угринове" — 15, на "Раве-Русской" — 10.

В целом, согласно официальной информации, на других направлениях в Польшу очереди были меньше или их не было вовсе.

В Государственной пограничной службе также предупредили путешественников о возможных сбоях в работе электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска и рекомендовали учитывать это при планировании поездок.

Напомним, что тем временем в Польше заметили эскалацию со стороны России и решили созвать экстренное заседание правительства.

Отметим, что "Фокус" писал о возможном нападении РФ на Польшу и о том, как на такие прогнозы реагировали польские высокопоставленные чиновники и власти. В частности, в сентябре стало известно о строительстве укреплений на границе Польши, которое активизировалось после серии ударов РФ вблизи украинских КПП.