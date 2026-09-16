На кордоні з Польщею утворилися черги: водії кажуть про посилені перевірки, — ЗМІ

На українсько-польському кордоні ввечері 16 вересня спостерігаються черги, зокрема у пункті пропуску "Краківець". Перетин кордону може затягнутись на кілька годин.

"Скільки годин очікувати, невідомо. З огляду на те, якщо за годину вони пропускатимуть хоча б два автобуси, то це вже п'ять годин. Але ж є ймовірність, що і по два автобуси не пропускатимуть", — розповіла кореспондентка ТСН.ua.

На кордоні із Польщею скупчились авто Фото: ТСН

За її словами, останнім часом польська сторона почала ретельніше перевіряти страховки та наявність готівки.

На пункті пропуску автобуси та легкові автомобілі стоять в окремих чергах. Черга з автобусів формується в одній смузі, тоді як мікроавтобуси та легковики очікують в іншій.

Також, за спостереженнями очевидців, на пункті пропуску перебуває багато хасидів, зокрема в мікроавтобусах і на заправках.

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За даними Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, західний кордон, станом на 18:00 16 вересня на виїзд з України через "Краківець" очікували 45 легкових автомобілів та 10 автобусів. Пропуск пішоходів через цей пункт не здійснюється.

Найбільшу чергу серед польських пунктів пропуску прикордонники зафіксували на "Шегинях" — 110 легкових автомобілів та 35 пішоходів.

На "Устилузі" в черзі було 40 легкових автомобілів, на "Грушеві" — 20, на "Угринові" — 15, на "Раві-Руській" — 10.

Загалом, за офіційною інформацією, на інших напрямках до Польщі черги були меншими або відсутні.

У Держприкордонслужбі також попередили мандрівників про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску та рекомендували враховувати це під час планування поїздок.

Нагадаємо, тим часом у Польщі помітили ескалацію з боку Росії та вирішили зібрати екстрену урядову нараду.

Зазначимо, Фокус писав про можливий напад РФ на Польщу і про те, як на такі прогнози реагували польські топпосадовці та влада. Серед іншого, у вересні стало відомо про будівництво фортифікацій на кордоні Польщі, яке активізувалось після серії ударів РФ поруч з українськими КПП.