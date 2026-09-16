У Польщі збирають "екстрену" нараду через загрозу війни: які ознаки ескалації (фото)

У Польщі помітили ескалацію з боку Росії та вирішили зібрати екстрену урядову нараду, повідомили медіа. 15 вересня на територію країни залетів дрон "Гербера-2" РФ з 4 кг вибухівки, росіяни влучили по потягу за 2 км від кордону, Білорусь веде військові навчання, а урядовці відклали екстрені збори на кілька днів. Що відомо про реакцію Польщі на загрозу нападу РФ?

Інформацію про екстрену нараду топпосадовців Польщі оприлюднив керівник Бюро національної безпеки (BBN) Бартош Гродецький, ідеться у матеріалі медіа RMF24. Очікується, що через три дні президент Кароль Навроцький зустрінеться з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем та начальником штабу Збройних сил Польщі Веславом Кукулою. Окрім інформації про нараду, медіа описало останні інциденти, які стривожили поляків.

Об 11 год 16 вересня, через добу після виявлення російського дрона з вибухівкою, з'явився допис в X від Бартоша Гродецького. Посадовець повідомив про термінову нараду, перед якою президент ознайомиться зі звітом BBN, а потім офіс президента підготує "рекомендації щодо подальших системних дій".

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Напад РФ на Польщу — Гродецький про ситуацію 16 вересня Фото: Скриншот

Допис Гродецького набрав майже 25 тис. переглядів від, ймовірно, громадян Польщі. Серед іншого, люди дивувались, що уряд реагує без поспіху і що президент, попри загрозу, матиме зустріч з главою Міноборони не відразу, а аж через два дні.

Напад РФ на Польщу — коментарі поляків щодо дій уряду Фото: Скриншот

Напад РФ на Польщу — що відомо про загрози

Тим часом RMF24 нагадало, що напередодні, 15 вересня, у морі поблизу Русинова біля Познані виявили дрон, який згодом ідентифікували як російський БпЛА "Гербера-2". На фото з місця подій зафіксували повністю цілий апарат, який лежав на березі та мав номер на хвості "ЫЫ103304". Правоохоронці накрили дрон захисним наметом та підігнали вантажівку для перевезення: з'ясувалось, що він ніс осколково-фугасну бойову частину та мав 4 кг вибухівки.

Напад РФ на Польщу — "Гербера-2" РФ під Познанню 15 вересня

Напад РФ на Польщу — військові вантажівка для вивезення "Гербера-2" РФ під Познанню 15 вересня

Інші інциденти, про які згадали медіа, — це влучання реактивних дронів РФ по потягу, який перебував на 2 км від польсько-українського кордону. Зауважмо, у мережі можна відшукати інформацію про активізацію Збройних сил Білорусі, які кілька тижнів поспіль проводять військові навчання: тренуються у радіоелектронній боротьбі, запуску дронів, збитті БпЛА, захопленні позицій противника тощо.

Зазначимо, Фокус писав про можливий напад РФ на Польщу і про те, як на такі прогнози реагували польські топпосадовці та влада. Серед іншого, у вересні стало відомо про будівництво фортифікацій на кордоні Польщі, яке активізувалось після серії ударів РФ поруч з українськими КПП. На фото з місця подій — потужна будівельна техніка (вантажівки та екскаватори), які швидко зводять бастіони HESCO та спостережні пости. Тоді ж з'явилась заява прем'єр-міністра Польща Дональда Туска, який сказав, що запобігли диверсії РФ на неназваному контрольно-пропускному пункті.

Тим часом глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловився щодо нападу РФ на поляків та висловив припущення щодо тривалості гіпотетичної війни, якби вона відбулась. На думку Сікорського, Польща перемогла б росіян за "лічені тижні".

Нагадуємо, 16 вересня медіа опублікували пропозицію депутата партії "Право та справедливість" (PiS) Пшемислава Чарнека щодо військової служби громадян Польщі. Тим часом 14 вересня оперативний командувач Збройних сил Польщі Іренеуш Новак розповів, як поляки ледь не збили український МіГ-29, який переслідував ракету Х-101 РФ на кордоні за Львовом.