Польща ледь не збила український МіГ-29 під час удару РФ: як це сталось

Під час російської ракетної атаки на Україну у небі над Польщею ледь не стався "дружній вогонь" по українському МіГ-29, який саме полював за ракетою РФ, розповів топофіцер польської армії. Радари засікли неідентифікований об'єкт, який підлетів впритул до кордону, і F-16 та ППО були готові його збити, якби пілот вчасно не розвернувся. Що сталось під час удару РФ, коли Польща пропустила російську ракету Х-101, яка без проблем долетіла до Любліна, але майже вдарила по українському МіГ-29?

Інцидент з українським винищувачем МіГ-29 відбувся 30 липня 2026 року під час масованого комбінованого удару РФ по Україні, ідеться у матеріалі медіа Rzeczpospolita. Про загрозу "дружнього вогню" розповів оперативний командувач Збройних сил Польщі Іренеуш Новак. Зі слів Новака, до того моменту, протягом чотирьох років війни РФ, польська армія не контактувала з Україною, щоб знати про наближення українських літаків. Після інциденту 30 липня нарешті мав початись обмін інформацією.

Новак пояснив, що подія сталась о 3:40, у повітрі перебувало два польських винищувачі F-16 та працювали радари системи ППО. Один винищувач проходив дозаправку у повітрі, а інший патрулював лінію кордону. У якийсь момент помітили невідомий об'єкт, який прямував у напрямку польської території: якби він перетнув кордон, то його б точно збили, запевнив військовий. З'ясувалось, що пілот переслідував російську ракету до останнього на українській територію й за 20 секунд до перетину кордону все ж розвернувся.

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"Якби український пілот втратив пильність і порушив би польський повітряний простір, і нам, можливо, довелося б вирішувати, чи відкривати по ньому вогонь", — сказав Новак.

Командувач польської армії додав, що другий винищувач, який саме завершив дозаправку, через дві хвилини був готовий до роботи: почав стежити за траєкторією Х-101 і був готовий збити за певних умов.

"Миттєво, лише за дві хвилини, другий F-16 наблизився до російської крилатої ракети, перехопив її траєкторію польоту, і якби політ продовжився, він був би готовий втрутитися", — навело медіа слова топофіцера Польщі.

Новак не уточнив, чи бачили радари ракету, за якою на українській територій гнався МіГ-29, та чому не прийняли рішення її збити, так само, як готувались збити український літак. Втім, командувач наголосив, що після цього інциденту нарешті почали обмін інформацією з українським командуванням. Раніше надходили дані про рух дронів та ракет РФ від системи управління ППО "Віраж" ППО України, а інформацію про літаки не передавались з вини Генштабу ЗСУ. Вказується, що винищувачі України для РФ — це "ласий шматочок", тому Польщі не передавали чутливу інформацію.

Удари РФ — деталі атаки 30 липня

Зазначимо, під час комбінованого ракетного-дронового удару РФ по Україні 30 липня на територію Польщі залетіла крилата ракета Х-101, яка вільно пропетляла вглиб на 100 км та упала на землю в районі населеного пункту Тарнава-Колонія під Любліном. У мережі з'явилися кадри з точки падіння — це вирва діаметром в 10 м посеред поля: постраждалих не було.

Польський розвідник під час інтерв'ю медіа розповів, що під Любліном стоїть комплекс Patriot, який мав бачити ракету Х-101 РФ, але чомусь її не збив.

Удари РФ — напрямок руху ракети Х-101 під час атаки 30 липня Фото: Google Maps

Тим часом Фокус писав про інші випадки появи засобів ураження РФ над Польщею, які польська армія бачила, але ні разу не збила. Єдиний випадок — атака "Гербер" у вересні 2025 року. Польський кордон перетнула близько 20 російських безпілотників, і лише тоді їх почали збивати західними авіаракетами по мільйону доларів за штуку.

Нагадуємо, 14 вересня з'явилось попередження військового Польщі про те, що РФ планує посилити удари по КПП на західному кордоні України.