Польша едва не сбила украинский МиГ-29 во время удара РФ: как это произошло

Во время российской ракетной атаки на Украину в небе над Польшей едва не произошёл "дружественный огонь" по украинскому МиГ-29, который как раз преследовал ракету РФ, рассказал высокопоставленный офицер польской армии. Радары засекли неопознанный объект, который подлетел вплотную к границе, и F-16 и ПВО были готовы его сбить, если бы пилот вовремя не развернулся. Что произошло во время удара РФ, когда Польша пропустила ракету Х-101, которая без проблем долетела до Люблина, но едва не поразила украинский МиГ-29?

Инцидент с украинским истребителем МиГ-29 произошел 30 июля 2026 года во время массированного комбинированного удара РФ по Украине, говорится в материале издания Rzeczpospolita. Об угрозе "дружественного огня" рассказал оперативный командующий Вооруженными силами Польши Иренеуш Новак. По словам Новака, до того момента, в течение четырёх лет войны с РФ, польская армия не поддерживала контактов с Украиной, чтобы знать о приближении украинских самолётов. После инцидента 30 июля наконец должен был начаться обмен информацией.

Новак пояснил, что инцидент произошел в 3:40, в воздухе находились два польских истребителя F-16, а также работали радары системы ПВО. Один истребитель проходил дозаправку в воздухе, а другой патрулировал линию границы. В какой-то момент заметили неизвестный объект, который направлялся в сторону польской территории: если бы он пересек границу, то его бы точно сбили, заверил военный. Выяснилось, что пилот преследовал российскую ракету до последнего на украинской территории и за 20 секунд до пересечения границы все же развернулся.

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"Если бы украинский пилот потерял бдительность и вторгся в польское воздушное пространство, нам, возможно, пришлось бы решать, открывать ли по нему огонь", — сказал Новак.

Командующий польской армией добавил, что второй истребитель, только что завершивший дозаправку, через две минуты был готов к действию: он начал отслеживать траекторию Х-101 и был готов сбить его при определенных условиях.

"Мгновенно, всего за две минуты, второй F-16 приблизился к российской крылатой ракете, перехватил её траекторию полёта, и если бы полёт продолжился, он был бы готов вмешаться", — привели СМИ слова высокопоставленного офицера Польши.

Новак не уточнил, зафиксировали ли радары ракету, за которой на украинской территории гнался МиГ-29, и почему не было принято решение сбить её, так же как готовились сбить украинский самолёт. Впрочем, командующий подчеркнул, что после этого инцидента наконец-то начался обмен информацией с украинским командованием. Ранее поступали данные о движении дронов и ракет РФ от системы управления ПВО "Вираж" ПВО Украины, а информация о самолетах не передавалась по вине Генштаба ВСУ. Указывается, что истребители Украины для РФ — это "лакомый кусочек", поэтому Польше не передавали конфиденциальную информацию.

Удары РФ — подробности атаки 30 июля

Отметим, что во время комбинированного ракетно-дронового удара РФ по Украине 30 июля на территорию Польши залетела крылатая ракета Х-101, которая свободно пролетела вглубь на 100 км и упала на землю в районе населенного пункта Тарнава-Колония под Люблином. В сети появились кадры с места падения — это воронка диаметром 10 м посреди поля: пострадавших не было.

Польский разведчик в интервью СМИ рассказал, что под Люблином находится комплекс Patriot, который должен был засечь ракету Х-101 РФ, но по какой-то причине не сбил её.

Удары РФ — траектория полета ракеты Х-101 во время атаки 30 июля Фото: Google Maps

Между тем Фокус писал о других случаях появления над Польшей средств поражения РФ, которые польская армия замечала, но ни разу не сбила. Единственный случай — атака "Гербер" в сентябре 2025 года. Польскую границу пересекли около 20 российских беспилотников, и только тогда их начали сбивать западными авиаракетами по миллиону долларов за штуку.

Напоминаем, что 14 сентября появилось предупреждение польских военных о том, что РФ планирует усилить удары по контрольно-пропускным пунктам на западной границе Украины.