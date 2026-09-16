У Польщі хочуть повернути строкову службу: чи стосується це українських біженців

У Польщі обговорюють повернення обов’язкової військової підготовки для дорослих чоловіків. Ініціатива може стосуватися також деяких українців, які нині живуть у країні.

Про це заявив депутат партії “Право та справедливість” (PiS) Пшемислав Чарнек в ефірі програми “Graffiti” на Polsat News.

За його словами, дорослих чоловіків потрібно навчати базових навичок захисту країни.

Чарнек пояснив, що підготовка може проходити за швейцарською моделлю. Йдеться про шість місяців навчання, розподілених на кілька років під час канікул. Також він запропонував розглянути варіант коротшої військової підготовки.

“Без сумніву, у ці складні часи потрібно подумати про те, як навчати дорослих чоловіків, щоб вони вміли захищати себе та свою батьківщину”, — сказав Чарнек.

Депутат заявив, що PiS має відповідні рішення і представить їх. За його словами, питання обов’язкової підготовки стане одним із перших, якими займеться уряд, якщо партія прийде до влади після наступних виборів.

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Чарнек також заявив про необхідність підготувати польські служби до можливого посилення загрози з боку Росії. Він виступив за розвиток військових частин на сході Польщі, зокрема підрозділів протиповітряної оборони.

За словами депутата, дорослі чоловіки мають знати, як захищати себе, свої родини та населені пункти.

Кого з українців у Польщі це може стосуватися

Потенційно йдеться не про всіх українських чоловіків, які перебувають у Польщі. Якщо Польща запровадить нові правила, вони можуть стосуватися українців, які мають польське громадянство, оскільки військовий обов’язок у Польщі поширюється на громадян країни.

Українці, які мають лише громадянство України та проживають у Польщі на підставі тимчасового захисту, дозволу на проживання чи іншої підстави, автоматично під польський військовий обов’язок не підпадають. У заяві Пшемислава Чарнека також не уточнювалося, що запропонована ним підготовка поширюватиметься на іноземців.

Фокус повідомляв, що Німеччина разом з Україною планує працювати над скороченням кількості українських чоловіків призовного віку, які шукають притулку в ЄС. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Берлін сприятиме поверненню таких чоловіків в Україну.

Раніше один з українців, який перебував у Варшаві, вирішив переїхати до Іспанії. За його словами, Польща змінює ставлення до чоловіків-біженців, а правоохоронці посилили перевірки легальності перебування іноземців у країні.