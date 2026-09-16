В Польше хотят вернуть срочную службу: касается ли это украинских беженцев

В Польше обсуждают вопрос о возобновлении обязательной военной подготовки для взрослых мужчин. Эта инициатива может коснуться также некоторых украинцев, проживающих в настоящее время в этой стране.

Об этом заявил депутат партии "Право и справедливость" (PiS) Пшемыслав Чарнек в эфире программы "Graffiti" на канале Polsat News.

По его словам, взрослых мужчин необходимо обучать базовым навыкам защиты страны.

Чарнек пояснил, что подготовка может проходить по швейцарской модели. Речь идет о шести месяцах обучения, распределенных на несколько лет в период каникул. Также он предложил рассмотреть вариант более краткой военной подготовки.

"Без сомнения, в эти сложные времена нужно подумать о том, как обучать взрослых мужчин, чтобы они умели защищать себя и свою родину", — сказал Чарнек.

Депутат заявил, что у партии PiS есть соответствующие решения, и она их представит. По его словам, вопрос об обязательной подготовке станет одним из первых, которыми займется правительство, если партия придет к власти после следующих выборов.

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Чарнек также заявил о необходимости подготовить польские службы к возможному усилению угрозы со стороны России. Он высказался за развитие воинских частей на востоке Польши, в частности подразделений противовоздушной обороны.

По словам депутата, взрослые мужчины должны уметь защищать себя, свои семьи и населенные пункты.

Кого из украинцев в Польше это может касаться

Потенциально речь идет не обо всех украинских мужчинах, находящихся в Польше. Если Польша введёт новые правила, они могут коснуться украинцев, имеющих польское гражданство, поскольку воинская обязанность в Польше распространяется на граждан страны.

Украинцы, имеющие только гражданство Украины и проживающие в Польше на основании временной защиты, вида на жительство или иного основания, автоматически не подпадают под польскую воинскую обязанность. В заявлении Пшемыслава Чарнека также не уточнялось, будет ли предложенная им подготовка распространяться на иностранцев.

Фокус сообщал, что Германия совместно с Украиной планирует работать над сокращением числа украинских мужчин призывного возраста, ищущих убежища в ЕС. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что Берлин будет содействовать возвращению таких мужчин в Украину.

Ранее один из украинцев, находившийся в Варшаве, решил переехать в Испанию. По его словам, Польша меняет свое отношение к мужчинам-беженцам, а правоохранительные органы ужесточили проверки легальности пребывания иностранцев в стране.