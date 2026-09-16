В Польше созывают "экстренное" совещание из-за угрозы войны: какие признаки эскалации (фото)

В Польше отметили эскалацию со стороны России и решили созвать экстренное заседание правительства, сообщили СМИ. 15 сентября на территорию страны залетел дрон "Гербера-2" РФ с 4 кг взрывчатки, россияне поразили поезд в 2 км от границы, Беларусь проводит военные учения, а правительственные чиновники отложили экстренное заседание на несколько дней. Что известно о реакции Польши на угрозу нападения со стороны РФ?

Информацию о чрезвычайном совещании высших должностных лиц Польши обнародовал глава Бюро национальной безопасности (BBN) Бартош Гродецкий, говорится в материале СМИ RMF24. Ожидается, что через три дня президент Кароль Навроцкий встретится с министром обороны Владиславом Косиняком-Камишем и начальником штаба Вооруженных сил Польши Веславом Кукулой. Помимо информации о совещании, СМИ описало последние инциденты, которые встревожили поляков.

16 сентября в 11:00, через сутки после обнаружения российского дрона со взрывчаткой, в X появилось сообщение от Бартоша Гродецкого. Чиновник сообщил о срочном совещании, перед которым президент ознакомится с отчетом BBN, а затем офис президента подготовит "рекомендации относительно дальнейших системных действий".

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Нападение РФ на Польшу — Гродецкий о ситуации 16 сентября Фото: Скриншот

Пост Гродецкого набрал почти 25 тыс. просмотров, вероятно, граждан Польши. Среди прочего, люди удивлялись, что правительство реагирует без спешки и что президент, несмотря на угрозу, встретится с главой Минобороны не сразу, а только через два дня.

Нападение РФ на Польшу — комментарии поляков о действиях правительства Фото: Скриншот

Нападение РФ на Польшу — что известно об угрозах

Между тем RMF24 напомнило, что накануне, 15 сентября, в море недалеко от Русинова возле Познани обнаружили дрон, который впоследствии идентифицировали как российский БПЛА "Гербера-2". На фото с места событий запечатлен полностью целый аппарат, который лежал на берегу и имел номер на хвосте "ЫЫ103304". Правоохранители накрыли дрон защитным тентом и подогнали грузовик для перевозки: выяснилось, что он нес осколочно-фугасную боевую часть и содержал 4 кг взрывчатки.

Нападение РФ на Польшу — "Гербера-2" РФ под Познанью 15 сентября

Нападение РФ на Польшу — военный грузовик для вывоза "Гербера-2" из РФ под Познанью 15 сентября

Другие инциденты, о которых упомянули СМИ, — это попадание реактивных дронов РФ по поезду, находившемуся в 2 км от польско-украинской границы. Отметим, что в сети можно найти информацию об активизации Вооруженных сил Беларуси, которые уже несколько недель подряд проводят военные учения: тренируются в радиоэлектронной борьбе, запуске дронов, сбивании БПЛА, захвате позиций противника и т. д.

Отметим, что Фокус писал о возможном нападении РФ на Польшу и о том, как на такие прогнозы реагировали польские высокопоставленные чиновники и власти. Среди прочего, в сентябре стало известно о строительстве укреплений на границе Польши, которое активизировалось после серии ударов РФ рядом с украинскими КПП. На фото с места событий — мощная строительная техника (грузовики и экскаваторы), которая быстро возводит бастионы HESCO и наблюдательные посты. Тогда же появилось заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который сказал, что были предотвращены диверсии РФ на неназванном контрольно-пропускном пункте.

Между тем глава МИД Польши Радослав Сикорский высказался по поводу нападения РФ на поляков и высказал предположение о продолжительности гипотетической войны, если бы она произошла. По мнению Сикорского, Польша одержала бы победу над россиянами за "считанные недели".

Напоминаем, что 16 сентября СМИ опубликовали предложение депутата партии "Право и справедливость" (PiS) Пшемыслава Чарнека о военной службе граждан Польши. Между тем 14 сентября оперативный командующий Вооружёнными силами Польши Иренеуш Новак рассказал, как поляки едва не сбили украинский МиГ-29, преследовавший ракету Х-101 РФ на границе за Львовом.