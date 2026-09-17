Конфликт Нацбанка и "Укрпошты": в дело вмешался Кабмин

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий инициировал встречу "всех заинтересованных сторон", чтобы решить спорные вопросы между Нацбанком Украины и "Укрпоштой".

Такое решение приняли по итогам семичасового заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры, сообщил в соцсетях гендиректор "Укрпошты" Игорь Смилянский.

"Отдельно договорились с командой НБУ в соответствии с предложенными ими предложениями максимально оперативно проработать их с участием Комитета, Министерства, Укрпочты и НБУ, чтобы на встречу с руководством Правительства выйти с конкретными решениями. Я могу выразить осторожный оптимизм, что это возможно", — говорится в публикации.

Смилянский также публично выразил готовность "отложить личные эмоции ради проработки конструктивного решения":

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"Все остальное пока будет происходить за кулисами, после чего очень надеюсь, что либо мы, либо руководство КМУ и Комитета ВР сможем сообщить хорошие новости!"

По его словам, до этого времени со стороны почтового оператора больше не буде публичных комментариев по этому вопросу.

Буквально вчера Смилянский сообщил, что его адвокаты подали иск против НБУ в Киевский окружной административный суд с требованием отменить решение о его увольнении в связи с профессиональной непригодностью.

Напомним, в августе Смилянский снова раскритиковал Нацбанк за новые требования.

Также сообщалось, что об открытом конфликте с руководителем НБУ Андреем Пышным глава "Укрпошты" рассказал в мае, фактически обвинив руководство Нацбанка в создании препятствий для работы почтового оператора во время войны.