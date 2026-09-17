Конфлікт між Нацбанком та "Укрпоштою": у справу втрутився Кабмін

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький ініціював зустріч "усіх зацікавлених сторін", щоб вирішити спірні питання між Нацбанком України та "Укрпоштою".

Таке рішення ухвалили за підсумками семигодинного засідання Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, повідомив у соцмережах генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Окремо домовилися з командою НБУ, що відповідно до їхніх пропозицій максимально оперативно опрацюємо їх за участю Комітету, Міністерства, Укрпошти та НБУ, щоб на зустріч із керівництвом Уряду прийти з конкретними рішеннями. Я можу висловити обережний оптимізм щодо того, що це можливо", — йдеться у публікації.

Смілянський також публічно висловив готовність "відкласти особисті емоції заради опрацювання конструктивного рішення":

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"Усе інше поки що відбуватиметься за лаштунками, після чого я дуже сподіваюся, що або ми, або керівництво КМУ та Комітету Верховної Ради зможемо повідомити гарні новини!"

За його словами, до того часу поштовий оператор більше не робитиме публічних коментарів з цього питання.

Буквально вчора Смілянський повідомив, що його адвокати подали позов проти НБУ до Київського окружного адміністративного суду з вимогою скасувати рішення про його звільнення у зв’язку з професійною непридатністю.

Нагадаємо, у серпні Смілянський знову розкритикував Нацбанк за нові вимоги.

Також повідомлялося, що про відкритий конфлікт із головою НБУ Андрієм Пишним керівник "Укрпошти" розповів у травні, фактично звинувативши керівництво Нацбанку у створенні перешкод для роботи поштового оператора під час війни.