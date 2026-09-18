Земля вновь содрогнулась: где в Украине зафиксировали четвертое за месяц землетрясение

17 сентября в Самборском районе Львовской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,0. Толчки произошли на глубине 3 км.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля, который отслеживает геофизические явления на территории Украины и во всем мире.

Землетрясение было зафиксировано в 01:31:45 по киевскому времени. Координаты эпицентра — 49,12 с. ш. и 22,99 в. д. Согласно опубликованной карте, оно расположено недалеко от карпатского села Нижняя Яблунька и относительно недалеко от границы с Польшей.

Магнитуда землетрясения по шкале Рихтера составила 2,0. В ГЦСК отметили, что по классификации землетрясений оно относится к неощутимым.

Землетрясение на карте Фото: Скриншот

Магнитуда 2,0 относится к категории очень слабых землетрясений. По данным Геологической службы США, толчки магнитудой около 2,0 или менее обычно не ощущаются людьми и фиксируются преимущественно сейсмографами.

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В то же время магнитуда не определяет непосредственно силу колебаний на поверхности. На них также влияют глубина очага, расстояние до него и свойства грунта. В данном случае очаг землетрясения находился на глубине 3 км.

Это землетрясение стало четвертым, зарегистрированным на территории Украины с начала сентября 2026 года.

Какие землетрясения были зафиксированы в Украине в сентябре

До землетрясения во Львовской области Главный центр специального контроля зафиксировал в сентябре ещё три подземных толчка на территории Украины.

1 сентября — землетрясение магнитудой 1,3 в Черновицкой области на глубине 3 км. ГЦСК классифицировал его как неощутимое.

2 сентября — в Надворнянском районе Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 1,8 на глубине 6 км. Оно также было неощутимым.

15 сентября — в Мукачевском районе Закарпатской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,5.

Именно после него 17 сентября ГЦСК зафиксировал новые толчки во Львовской области.

Напомним, 26 августа агентство Reuters сообщило о землетрясении в Гималаях, после которого сотни туристов числились пропавшими без вести.

Ранее, 15 августа, в Полтавской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 2,4.