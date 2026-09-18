Земля знову здригнулася: де в Україні зафіксували четвертий за місяць землетрус

17 вересня у Самбірському районі Львівської області зареєстрували землетрус магнітудою 2,0. Поштовхи сталися на глибині 3 км.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю, який моніторить геофізичні явища на території України та світу.

Землетрус зафіксували о 01:31:45 за київським часом. Координати джерела — 49,12 пн. ш. та 22,99 сх. д. За опублікованою картою, воно розташоване неподалік карпатського села Нижня Яблунька та відносно недалеко від кордону з Польщею.

Магнітуда землетрусу за шкалою Ріхтера становила 2,0. У ГЦСК зазначили, що за класифікацією землетрусів він належить до невідчутних.

Землетрус на карті Фото: Скриншот

Магнітуда 2,0 належить до дуже слабких землетрусів. За даними Геологічної служби США, поштовхи магнітудою близько 2,0 або менше зазвичай не відчуваються людьми та фіксуються переважно сейсмографами.

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Водночас магнітуда не визначає безпосередньо силу коливань на поверхні. На них також впливають глибина осередку, відстань до нього та властивості ґрунту. У цьому випадку джерело землетрусу залягало на глибині 3 км.

Цей землетрус став четвертим, який зареєстрували на території України від початку вересня 2026 року.

Які землетруси фіксували в Україні у вересні

До землетрусу на Львівщині Головний центр спеціального контролю зареєстрував ще три підземні поштовхи на території України у вересні.

1 вересня — землетрус магнітудою 1,3 у Чернівецькій області, на глибині 3 км. ГЦСК класифікував його як невідчутний.

2 вересня — у Надвірнянському районі Івано-Франківської області зафіксували землетрус магнітудою 1,8 на глибині 6 км. Він також був невідчутним.

15 вересня — у Мукачівському районі Закарпатської області зареєстрували землетрус магнітудою 2,5.

Саме після нього 17 вересня ГЦСК зафіксував нові поштовхи на Львівщині.

Нагадаємо, 26 серпня Reuters повідомило про землетрус у Гімалаях, після якого сотні туристів вважалися зниклими безвісти.

Раніше, 15 серпня, підземні поштовхи магнітудою 2,4 зареєстрували на Полтавщині.