Комендантский час в Украине: что грозит за его нарушение и кто может проверять документы

В Украине с начала полномасштабной войны действует военное положение, а в регионах введен комендантский час. Его продолжительность может варьироваться в зависимости от области и обстановки в сфере безопасности. Однако бывают случаи, когда человек нарушает комендантский час.

Конкретные сроки действия ограничений в регионах определяются военным командованием и военными администрациями. Однако на сегодняшний день отдельной административной ответственности исключительно за сам факт нахождения на улице или в другом общественном месте во время комендантского часа без пропуска Кодекс Украины об административных правонарушениях не предусматривает, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Правовым основанием для введения комендантского часа является пункт 5 части первой статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения". Он позволяет военному командованию совместно с военными администрациями устанавливать запрет на пребывание в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

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Какой штраф грозит за нарушение комендантского часа

Несколько раз предпринимались попытки законодательно ввести отдельную административную ответственность за нарушение комендантского часа, но законопроекты так и не стали законами. Впрочем, это не означает, что во время комендантского часа человек может игнорировать законные требования сотрудников патрульной полиции.

Например, статья 185 КоАП предусматривает ответственность за злонамеренное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского при исполнении им служебных обязанностей, а также при условиях, предусмотренных настоящей статьей, — требованию члена общественного формирования или военнослужащего.

Итак, за нарушение комендантского часа предусмотрено:

штраф в размере от 8 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 136 до 255 гривен;

общественные работы на срок от 40 до 60 часов;

исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с удержанием 20 % заработка;

административный арест на срок до 15 суток.

В то же время статью 185 КоАП нельзя трактовать как "штраф за нарушение комендантского часа". Для привлечения к ответственности необходимо установить именно злостное неповиновение законному требованию. Сам факт нахождения человека на улице в запрещенное время автоматически не образует этого состава правонарушения.

В ходе обеспечения мер правового режима военного положения уполномоченные лица имеют право проверять документы при наличии предусмотренных законодательством оснований.

Все случаи нарушения комендантского часа рассматриваются в индивидуальном порядке Фото: Национальная полиция

Такое право предоставляется уполномоченным лицам Национальной полиции, СБУ, Национальной гвардии, Госпограничной службы, Вооруженных сил и других указанных органов, определенных приказом коменданта.

Поскольку отдельного административного правонарушения "нарушение комендантского часа" в настоящее время не существует, отсутствует и отдельный протокол, который составлялся бы исключительно за пребывание на улице во время комендантского часа.

Если же в действиях человека обнаруживаются признаки другого административного правонарушения, протокол составляется тем органом или должностным лицом, которое обладает соответствующими полномочиями.

При этом дело о злостном неповиновении по статье 185 КоАП рассматривает суд, а не полицейский. То есть именно суд решает, имел ли место состав административного правонарушения и какое взыскание следует применить.

Комендантский час — когда и кому разрешено его нарушить

Общее правило заключается в том, что во время комендантского часа гражданам запрещается находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

В то же время МВД в январе 2026 года отдельно разъяснило случаи, когда передвижение без специального пропуска допускается:

перемещение во время воздушной тревоги, если человек направляется к ближайшему укрытию;

направление к пунктам "Несокрушимости" или пунктам обогрева во время чрезвычайной ситуации в энергетике.

Правила просты: в комендантский час человек не должен находиться на улице или в общественном месте без уважительной причины и подтверждающих документов. Патрули — полицейские, военные, иногда совместные группы — регулярно проверяют документы и цель пребывания.

Разрешенные категории включают:

Работников объектов критически важной инфраструктуры (медики скорой помощи, энергетики, коммунальщики, спасатели ГСЧС) с рабочими удостоверениями и пропусками.

Военных, полицейских и сотрудников других силовых структур при исполнении служебных обязанностей.

Лиц, сопровождающих больных или раненых в медицинские учреждения.

Участников эвакуации или спасательных мероприятий во время чрезвычайных ситуаций.

Граждан, направляющихся в укрытия во время воздушной тревоги (даже если тревога приходится на комендантский час).

Даже при наличии пропуска необходимо иметь при себе паспорт или цифровой документ в приложении "Дия" — патруль проверяет и то, и другое.

Обычные прогулки, посещение друзей или ночные поездки без разрешения запрещены. Исключения рассматриваются в индивидуальном порядке в военной комендатуре.

Если возникает реальная угроза жизни или здоровью, могут учитываться конкретные обстоятельства ситуации и общие положения законодательства, в частности нормы КоАП о крайней необходимости. Однако это не означает общего разрешения передвигаться в комендантский час с любой бытовой или медицинской целью.

Точно так же наличие ночного поезда, автобуса, авиабилета или необходимость добраться до работы сама по себе не является основанием для автоматического общегосударственного исключения. Необходимо учитывать правила, установленные для конкретной территории, а также наличие соответствующих пропусков.

Напомним, что 10 сентября в Киеве начнут курсировать четыре временных ночных автобусных маршрута. Они соединит Центральный железнодорожный вокзал с ключевыми жилыми районами Левого и Правого берегов. Новые автобусные линии будут работать в период комендантского часа — с 01:00 до 05:00.

Кроме того, мы сообщали, что в Киеве с 10 сентября временно запрещаются массовые развлекательные и спортивные мероприятия под открытым небом, а также в зданиях, где нет укрытий.