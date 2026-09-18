Комендантська година в Україні: що буде за її порушення і хто може перевіряти документи

В Україні з початку повномасштабної війни діє воєнний стан, а в регіонах запроваджена комендантська година. Її тривалість може відрізнятися залежно від області та безпекової ситуації. Але є такі ситуації, коли людина порушує комендантську годину.

Конкретний час обмежень в регіонах визначають військове командування та військові адміністрації. Але станом на сьогодні окремої адміністративної відповідальності лише за сам факт перебування на вулиці або в іншому громадському місці під час комендантської години без перепустки Кодекс України про адміністративні правопорушення не встановлює, повідомляє "Судово-юридична газета"

Правовою підставою для запровадження комендантської години є пункт 5 частини першої статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Він дозволяє військовому командуванню разом із військовими адміністраціями встановлювати заборону на перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

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Який штраф загрожує за порушення комендантської години

Запровадити окрему адміністративну відповідальність за порушення комендантської години намагалися законодавчо кілька разів, але законопроєкти так і не стали законами. Втім це не означає, що людина під час комендантської години може ігнорувати законні вимоги представників патрульної поліції.

Наприклад, стаття 185 КУпАП передбачає відповідальність за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов'язків, а також за передбачених цією статтею умов — вимозі члена громадського формування або військовослужбовця.

Отже, за порушення комендантської години передбачено:

штраф від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 136 до 255 гривень;

громадські роботи на строк від 40 до 60 годин;

виправні роботи на строк від одного до двох місяців із відрахуванням 20% заробітку;

адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Водночас статтю 185 КУпАП не можна трактувати як "штраф за комендантську годину". Для притягнення до відповідальності необхідно встановити саме злісну непокору законній вимозі. Сам факт перебування людини на вулиці в заборонений час цього складу правопорушення автоматично не утворює.

Під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану уповноважені особи мають право перевіряти документи за наявності передбачених законодавством підстав.

Всі випадки порушення комендантської години розглядаються окремо Фото: Національна поліція

Таке право надається визначеним наказом коменданта уповноваженим особам Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Збройних Сил та інших визначених органів.

Оскільки окремого адміністративного правопорушення "порушення комендантської години" зараз немає, немає і окремого протоколу, який складався б виключно за перебування на вулиці під час комендантської години.

Якщо ж у діях людини вбачаються ознаки іншого адміністративного правопорушення, протокол складає той орган або посадова особа у якої є відповідні повноваження.

При цьому справу про злісну непокору за статтею 185 КУпАП розглядає суд, а не поліцейський. Тобто саме суд вирішує, чи був склад адміністративного правопорушення та яке стягнення застосовувати.

Комендантська година – коли і кому дозволено її порушити

Загальне правило полягає у тому, що під час комендантської години громадянам забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Водночас МВС у січні 2026 року окремо роз'яснило випадки, коли пересування без спеціальної перепустки допускається:

пересування під час повітряної тривоги, якщо людина прямує до найближчого укриття;

прямування до Пунктів Незламності або пунктів обігріву під час надзвичайної ситуації в енергетиці.

Правила прості: у комендантський час людина не повинна бути на вулиці чи в громадському місці без вагомої причини та підтверджуючих документів. Патрулі — поліцейські, військові, іноді спільні групи — регулярно перевіряють документи та мету перебування.

Дозволені категорії включають:

Працівників критичної інфраструктури (медики швидкої, енергетики, комунальники, рятувальники ДСНС) з робочими посвідченнями та перепустками.

Військових, поліцейських та співробітників інших силових структур при виконанні обов’язків.

Людей, які супроводжують хворих або поранених до медичних закладів.

Учасників евакуації або рятувальних заходів під час надзвичайних ситуацій.

Громадян, які рухаються до укриттів під час повітряної тривоги (навіть якщо тривога припадає на комендантський період).

Навіть з перепусткою обов'язково мати при собі паспорт або цифровий документ у "Дії" — патруль перевіряє обидва.

Звичайні прогулянки, відвідування друзів чи нічні поїздки без дозволу під забороною. Винятки розглядаються індивідуально через військову комендатуру.

Якщо виникає реальна небезпека життю чи здоров'ю, можуть враховуватися конкретні обставини ситуації та загальні положення законодавства, зокрема норми КУпАП про крайню необхідність. Однак це не означає загального дозволу пересуватися в комендантську годину з будь-якою побутовою або медичною метою.

Так само наявність нічного потяга, автобуса, авіаквитка чи необхідність дістатися на роботу сама по собі не створює автоматичного загальнодержавного винятку. Необхідно враховувати правила, встановлені для конкретної території, та наявність належних перепусток.

Нагадаємо, у Києві 10 вересня починають курсувати чотири тимчасові нічні автобусні маршрути. Вони з'єднають Центральний залізничний вокзал із ключовими житловими масивами Лівого та Правого берегів. Нові автобусні лінії працюватимуть у період комендантської години — з 01:00 до 05:00.

Також ми писали, що у Києві з 10 вересня тимчасово забороняють масові розважальні та спортивні заходи просто неба, а також у будівлях, де немає укриттів.