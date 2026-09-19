Последний раз такую засуху фиксировали 70 лет назад: в сети показали, как критически обмелел Днестр

Река Днестр, протекающая из Карпат в Чёрное море, критически обмелела. В некоторых местах люди говорят, что её даже можно перейти пешком. Экологи во всём винят глобальное потепление и изменение климата.

Новое видео, иллюстрирующее сложившуюся ситуацию с Днестром, опубликовало издание "Телеграф". На нём женщина говорит, что до противоположного берега осталось три метра воды, а всё остальное — это ил.

"Вот так выглядит наша река Днестр после жаркого лета", — говорит женщина. Где именно река так обмелела — неизвестно. Но ранее уровень воды в Днестре опустился до критического уровня в Тернопольской области.

Там из-под воды даже появилась каменная насыпь — старая насыпная дорога, которая когда-то соединяла городок Студеница и село Бакота. Насыпь, которая десятилетиями находилась под водой.

На странице туристического проекта "Днестр 1362" сообщили, что до создания Днестровского водохранилища эта дорога была важной транспортной артерией региона. По ней можно было добраться из Студеницы до Бакоты, Бакотского скального монастыря и соседних сел.

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В Тернопольской области Днестр мелькнул настолько, что стала видна старая дорога Фото: Соцсети Дорога на старой карте Фото: Соцсети

В 1980-х годах во время строительства Днестровской ГЭС были затоплены значительные территории Подолья. Под водой оказались, в частности, Бакота и Студеница, а вместе с ними — дороги и другие следы бывших поселений.

Теперь из-за понижения уровня воды часть старой дороги вновь стала видна.

Между тем в Ивано-Франковской области утверждают, что обмеление рек является следствием изменения климата, а в последний раз подобную засуху в регионе фиксировали 70 лет назад. В настоящее время водонаполненность Днестра вблизи Галича упала до 12%, а уровень воды в реке снизился до рекордных 74 сантиметров.

Последствия маловодья особенно ощущаются в Олешанской общине. По словам главы общины Богдана Двояка, с понижением уровня Днестра упал уровень воды в колодцах, поэтому местные жители вынуждены экономить питьевую воду.

"Утром, переступая порог своего дома, я сразу вижу Днестр. И за свои 50 с копейками я такого Днестра не помню. Такого, чтобы он опустился до такого минимального уровня. И это не только я — этого даже старожилы не помнят. За этот год вода уже отступила от холма, и всё зарастает травой", — рассказал Михаил Бринский, житель села Долина Олешанской общины.

Днистер мельчает в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковском областном центре гидрометеорологии отмечают, что процесс обменения рек в Прикарпатье — это не внезапное явление, связанное с одним засушливым летом с аномально высокими показателями температуры воздуха, а следствие длительной климатической тенденции последних пяти лет. Последний раз такая засуха на Прикарпатье была зафиксирована в 1954 и 1956 годах.

А в Украинском гидрометеорологическом центре отмечают, что гидрологическая засуха этого года (объявлен III уровень опасности) вызвана сочетанием ряда неблагоприятных гидрометеорологических явлений (слабо выраженное половодье, значительный дефицит осадков (особенно на Западе Украины), активное испарение). Все это привело к активному истощению русловых запасов и, как следствие, к снижению водоности рек до значений ниже критериев маловодья уже начиная с мая-июня, а в течение июля — к дальнейшему ухудшению ситуации.

"Такая низкая водность, особенно на западе Украины (так же, как и на реках Франции, на Рейне, Дунае), напрямую связана с глобальными процессами изменения климата и значительным дефицитом осадков. В частности, в течение лета на реках бассейна Днестра и суббассейнов Тисы, Западного Буга, Припяти выпало в среднем лишь 50–60 % нормы за этот период, в остальных речных бассейнах — количество осадков находилось в пределах 60–80 % нормы", — отметили в центре. Ситуация улучшится только с наступлением обильных дождей осенью.

Напомним, "Фокус" писал о том, как Днестр обмелел у легендарного села Залещики.

Кроме того, мы рассказывали о том, как засуха лета 2026 года повлияла на реки в Европе. Там из-под воды появились "камни голода" и даже артефакты времён Второй мировой войны.