Востаннє таку посуху фіксували 70 років тому: в мережі показали, як критично обмілів Дністер

Річка Дністер, яка тече з Карпат до Чорного моря, критично обміліла. Подекуди люди кажуть, що її навіть можна перейти пішки. Екологи в усьому звинувачують глобальне потепління та зміну клімату.

Нове відео, яке ілюструє ситуацію, що склалася із Дністром, розмістило видання "Телеграф". На ньому жінка каже, що лишилось три метри води до протилежного берега, все інше – це мул.

"Отакий вигляд має наша річка Дністер після спекотного літа", — каже жінка. Де саме так обміліла річка – невідомо. Але раніше Дністер впав до критичного рівня на Тернопільщині.

Там з-під води навіть з'явився кам'янистий насип, стара насипна дорога, яка колись з'єднувала містечко Студениця та село Бакота. Насип який десятиліттями перебував під водою.

На сторінці туристичного проєкту "Дністер 1362" розповіли, що до створення Дністровського водосховища ця дорога була важливою транспортною артерією регіону. Нею можна було дістатися зі Студениці до Бакоти, Бакотського скельного монастиря та сусідніх сіл.

Видео дня

На Тернопільщині Дністер обмілів настільки, що стало видно стару дорогу Фото: Соцмережі Дорога на старій карті Фото: Соцмережі

У 1980-х роках під час спорудження Дністровської ГЕС значні території Поділля затопили. Під водою опинилися, зокрема, Бакота та Студениця, а разом із ними – дороги й інші сліди колишніх поселень.

Тепер через зниження рівня води частина старої дороги знову стала видимою.

Тим часом на Івано-Франківщині кажуть, що обміління річок є наслідком зміни клімату, а востаннє подібну посуху в регіоні фіксували 70 років тому. Наразі водність Дністра поблизу Галича впала до 12%, а рівень його вод знизився до рекордних 74 сантиметрів.

Наслідки маловоддя відчули зокрема в Олешанській громаді. Зі слів голови Богдана Двояка, зі зниженням рівня Дністра впав рівень води у криницях, тому місцеві змушені економити питну воду.

"Вранці, переступаючи поріг свого будинку, я одразу бачу Дністер. І за своїх 50 з копійками я такого Дністра не пам'ятаю. Такого, щоб упав до такого мінімального рівня. І це не тільки я — цього навіть і старожили не пам'ятають. За цей рік вода вже відступила від пагорба, і все заростає травою", — розповів Михайло Бринський, мешканець села Долина Олешанської громади.

Днстер обмілів на Івано-Франківщині

У Івано-Франківського обласного центру гідрометеорології зазначають, що процес обміління річок на Прикарпатті – це не раптове явище одного сухого літа з аномально високими показниками температури повітря, а наслідок тривалої кліматичної тенденції останніх п'яти років. І востаннє така посуха на Прикарпатті була зафіксована у 1954 та 1956 роках.

А у Українському гідрометеорологічному центрі зазначають, що цьогорічна гідрологічна посуха (оголошений ІІІ рівень небезпеки) викликана поєднанням низки несприятливих гідрометеорологічних явищ (слабковиражене водопілля, значний дефіцит опадів (особливо на Заході України), активне випарування). Все це призвело до активного виснаження руслових запасів, і в результаті, зниження водності річок до значень нижче критеріїв маловоддя вже починаючи з травня-червня, а протягом липня – подальше погіршення ситуації.

"Формування такої низької водності, особливо на Заході України (так само, як і на річках Франції, на Рейні, Дунаї), пов'язано безпосередньо з глобальними процесами зміни клімату та значним дефіцитом опадів. Зокрема, протягом літа на річках басейну Дністра та суббасейнів Тиси, Західного Бугу, Прип’яті випало в середньому лише 50-60% норми за цей період, на решті басейнів річок – кількість опадів була в межах 60-80% норми", — зазначили у центрі. Ситуація покращиться тільки із рясними дощами восени.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як обмілів Дністер біля легендарного села Заліщики.

Також ми розповідали, як посуха літа 2026 вплинула на річки у Європі. Там з-під води з'явились "камені голоду" та навіть артефакти часів Другої світової війни.