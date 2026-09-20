Ее номер не обслуживается с июня: Людмила Янукович, вероятно, скончалась в РФ, — СМИ

Супруга бывшего президента Украины Людмила Янукович, вероятно, скончалась в июне 2026 года. СМИ обнаружили её номер в реестре "Госуслуги", но он уже давно не обслуживается.

Последний раз информация об активности абонента номера, который, возможно, принадлежал Людмиле Янукович, была зафиксирована 19 июня этого года. Об этом говорится в расследовании "Телевидение Торонто".

Смотрите репортаж о Людмиле Януковиче с 21:18 в расследовании "Телевидение Торонто"

Журналисты отмечают, что обнаружили телефонный номер, который, возможно, принадлежал супруге экс-президента Украины. В ходе своего расследования журналисты нашли абонентский номер Людмилы Янукович в реестре "Госуслуги", которым она пользовалась.

Впоследствии, после 19 июня 2026 года, в реестре появилась информация о том, что номер Людмилы Янукович внесен как "номер умершего лица". На данный момент смерть супруги экс-президента не подтверждена из других источников, а члены семьи беглого президента официально не сообщали об этом событии.

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Ранее Фокус сообщал, что ещё в 2022 году поступали сообщения о смерти Людмилы Януковича. Тогда в СМИ сообщили, что супруга экс-президента скончалась из-за осложнений после вакцинации от коронавируса.

Впоследствии стало известно, чем именно запомнилась жена беглого президента. Её высказывания давно стали цитатами и мемами и превратились в символ эпохи.