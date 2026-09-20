Її номер не обслуговується з червня: Людмила Янукович ймовірно померла в РФ, — ЗМІ

Дружина колишнього президента України Людмила Янукович, ймовірно, пішла з життя в червні 2026 року. ЗМІ виявили її номер в реєстрі "Госуслуги", але він уже тривалий час не обслуговується.

Востаннє інформація про активність абонента номера, який потенційно належав Людмилі Янукович, зафіксована 19 червня цього року. Про це йдеться в розслідуванні "Телебачення Торонто".

Дивитися про Людмилу Янукович з 21:18 у розслідуванні "Телебачення Торонто"

Журналісти вказують, що виявили телефонний номер, що потенційно належав дружині експрезидента України. В своєму розслідуванні журналісти знайшли абонентський номер Людмили Янукович в реєстрі "Госуслуги", який вона користувалася.

Згодом, після 19 червня 2026 року, в реєстрі з'явилася інформація, що номер Людмили Янукович внесено як "номер померлої особи". Наразі смерть дружини експрезидента не підтверджено з інших джерел, а члени родини президента-втікача не повідомляли офіційно про цю подію.

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Раніше Фокус розповідав про те, що ще в 2022 році повідомляли про смерть Людмили Янукович. Тоді в ЗМІ повідомили, що дружина експрезидента через наслідки вакцинації від коронавірусу.

Згодом стало відомо, чим саме запам'яталася дружина президента-втікача. Її вислови давно розійшлися на цитати, меми й стали символом епохи.