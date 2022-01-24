ЗМІ розповсюдили інформацію про смерть Люмили Янукович. У колишнього президента все заперечують

Прессекретар Віктора Януковича заявив, що брехня про смерть дружини колишнього президента України "переходить усі людські кордони".

У мережі з'явилася інформація, що дружина колишнього президента України Людмила Янукович померла сьогодні, 23 січня. Про її смерть повідомив у своєму Telegram блогер Володимир Петров.

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У своєму пості скандальний політтехнолог назвав дружину Віктора Януковича "беззлобною, простою, донецькою бабою", якому завжди було її шкода. Через деякий час Петров повідомив, що смерть настала внаслідок інсульту, який стався після того, як Янукович вакцинували другою дозою "Супутник V". При цьому жодних посилань на офіційні джерела не надав.

Коментарі прессекретаря Віктора Януковича

На інформаційний вкид відреагував прессекретар Віктора Януковича — Юрій Кірасир, який на своїй сторінці у Facebook опублікував спростування. Зокрема він повідомив, що брехня, що поширюється, про смерть Людмили Янукович "переходить усі людські кордони".

Раніше повідомлялося, що за словами екснардепки від "Партії регіонів" Ганни Герман, колишній президент України Віктор Янукович у 2014 році перебував у стані, близькому до суїциду. Вона розповіла, що протести на Майдані, які скінчилися кровопролиттям, стали великим ударом для Януковича.

Експрезидент Віктор Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) із метою оскаржити ухвалену 22 лютого 2014 року Верховною Радою постанову про його самоусунення з посади президента України.