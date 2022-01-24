СМИ распространили информацию о смерти Людмилы Янукович. У бывшего президента все отрицают

Пресс-секретарь Виктора Януковича заявил, что распространяемая ложь о смерти жены бывшего президента Украины "переходит все человеческие границы".

В Сети появилась информация о том, что жена бывшего президента Украины Людмила Янукович скончалась сегодня, 23 января. О ее смерти сообщил в своем Telegram блогер Владимир Петров.

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В своем посте скандальный политтехнолог назвал жену Виктора Януковича "беззлобной, простой, донецкой бабой", которому всегда было ее жалко. Спустя время Петров сообщил, что смерть наступила в результате инсульта, который произошел после того, как Янукович вакцинировали второй дозой "Спутник V". При этом никаких ссылок на официальные источники он не предоставил.

Комментарии пресс-секретаря Виктора Януковича

На информационный вброс отреагировал пресс-секретарь Виктора Януковича — Юрий Кирасир, который на своей страние в Facebook опубликовал опровержение. В частности он сообщил, что распространяемая ложь о смерти Людмилы Янукович "переходит все человеческие границы".

Ранее сообщалось, что по словам экс-нардепа от "Партии регионов" Анны Герман, бывший президент Украины Виктор Янукович в 2014 году находился в состоянии близком к суициду. Она рассказала, что протесты на Майдане, которые закончились кровопролитием, стали большим ударом для Януковича.

Экс-президент Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК), с целью оспорить принятое 22 февраля 2014 года Верховной Радой постановление о его самоустранении с поста президента Украины.