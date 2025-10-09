"Батя, я стараюсь": Людмилі Янукович – 76, чим вона нам запам'яталась (відео)

9 жовтня день народження святкує Людмила Янукович — колишня перша леді України, якій цього року виповнилося 76. Вона запам’яталася українцям не лише як дружина президента-втікача Віктора Януковича, а й як одна з найяскравіших постатей політичного фольклору 2000-х. Її вислови давно розійшлися на цитати, меми й стали символом епохи.

Related video

Людмила народилася в Єнакієвому в сім’ї працівника цементного заводу та юристки. Фокус розповідає про її шлях, крилаті вислови та життя з Януковичем.

Від інженерки до першої леді

Людмила Янукович отримала технічну освіту, працювала інженером-будівельником на Єнакіївському металургійному комбінаті. Саме там, у 1972 році, познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком — Віктором Януковичем.

Подружжя прожило разом кілька десятиліть і виховало двох синів. Коли Віктор Янукович розпочав політичну кар’єру, Людмила залишалася в його тіні, хоча й підтримувала чоловіка під час усіх кампаній.

"Наколоті апельсини" та інші легендарні вислови

Під час Помаранчевої революції 2004 року ім’я Людмили Янукович стало відомим на всю країну. Її виступ у Донецьку 30 листопада з історіями про "наколоті апельсини" та "американські валянки" став справжньою сенсацією.

Ще одна фраза, що назавжди закарбувалася в українському інтернеті, — "Батя, я стараюсь". У відео 2013 року Людмила розповідала журналістам, як Віктор Федорович привітав її з днем народження, і саме тоді пролунала ця репліка, яка миттєво стала мемом.

Невигаданий стиль першої леді

На відміну від попередниць чи наступниць, Людмила Янукович не прагнула виглядати як світська дама. Вона ніколи не мала особистого стиліста, не підбирала дорогих нарядів і не опанувала "правильного" медійного етикету. Саме ця щирість і недосконалість зробили її настільки впізнаваною.

Більшість часу Людмила жила у Донецьку, рідко з’являючись на офіційних подіях у Києві.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Нещодавно виповнився 21 рік з дня "яєчного замаху" на Януковича. 24 вересня 2004 року в Івано-Франківську стався один із найвідоміших курйозів в українській політиці.

1 вересня 2025 року колишній президент України Віктор Янукович раптово вийшов в ефір одного з російських медіа та озвучив низку суперечливих тез.

Крім того, українка показала, як змінилися "хороми" Януковича під Києвом.