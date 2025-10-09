Людмиле Янукович — 76: популярные цитаты первой леди и жизнь рядом с беглым президентом (видео)

9 октября день рождения празднует Людмила Янукович — бывшая первая леди Украины, которой в этом году исполнилось 76. Она запомнилась украинцам не только как жена беглого президента Виктора Януковича, но и как одна из самых ярких фигур политического фольклора 2000-х. Ее высказывания давно разошлись на цитаты, мемы и стали символом эпохи.

Людмила родилась в Енакиево в семье работника цементного завода и юриста. Фокус рассказывает о ее пути, крылатых выражениях и жизни с Януковичем.

От инженера до первой леди

Людмила Янукович получила техническое образование, работала инженером-строителем на Енакиевском металлургическом комбинате. Именно там, в 1972 году, познакомилась со своим будущим мужем — Виктором Януковичем.

Супруги прожили вместе несколько десятилетий и воспитали двух сыновей. Когда Виктор Янукович начал политическую карьеру, Людмила оставалась в его тени, хотя и поддерживала мужа во время всех кампаний.

"Наколотые апельсины" и другие легендарные изречения

Во время Оранжевой революции 2004 года имя Людмилы Янукович стало известным на всю страну. Ее выступление в Донецке 30 ноября с историями о "наколотых апельсинах" и "американских валенках" стало настоящей сенсацией.

Еще одна фраза, навсегда запечатлевшаяся в украинском интернете, — "Батя, я стараюсь". В видео 2013 года Людмила рассказывала журналистам, как Виктор Федорович поздравил ее с днем рождения, и именно тогда прозвучала эта реплика, которая мгновенно стала мемом.

Непридуманный стиль первой леди

В отличие от предшественниц или преемниц, Людмила Янукович не стремилась выглядеть как светская дама. Она никогда не имела личного стилиста, не подбирала дорогих нарядов и не овладела "правильным" медийным этикетом. Именно эта искренность и несовершенство сделали ее настолько узнаваемой.

Большую часть времени Людмила жила в Донецке, редко появляясь на официальных событиях в Киеве.

