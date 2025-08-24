Украинка показала, как изменились "хоромы" Януковича под Киевом (видео)

Украинка посетила резиденцию бывшего президента Украины Виктора Януковича "Межигорье". Туда можно добраться из Киева за 55 гривен.

В своем TikTok она показала, как сейчас выглядит жилье президента-беглеца. Сейчас парк работает с 9 до 21. В частности, есть платные экскурсии по "Хонке".

Украинка прогулялась по "Межигорью"

Сколько стоит вход

Взрослым вход обойдется в 300 гривен. Дети — 100. Жителям Петровской общины и молодоженам вход бесплатный. Студенты, пенсионеры и ВПЛ — 150 грн. Более того, во вторник действует скидка 50%.

"Здесь среди людей, будто у себя дома, ходят птички, лебеди и много другой живности, но есть правила посещения и обращения с животными. Но это понятно. Это заповедная территория, поэтому здесь и следят за тем, чтобы природа не пострадала", — отметила автор видео.

Для удобства посетителей на сайте представлены три готовых маршрута — на 3, 6 и 8 км.

В частности, автор советует туристам взять с собой перекус, хотя там есть кофейни и пиццерия.

Как добраться

Ходит маршрутка 355К от метро Героев Днепра до самой резиденции. Цена — 50 грн.

Видео набрало более 46 тысяч просмотров. А украинцы в комментариях активно его комментируют:

"Была не один раз очень красиво. Сыну очень понравилось. Постоянно просит туда поехать. Были недавно маршрутка уже 55 грн, вход взрослый 300, детский 100. Цены на еду дорого, я за панини 150 (за два 300) грн нигде не платила (кофе 80 грн и малому напиток 150). Есть аренда электротранспорта. Брала сыну электросамокат 300 грн за время. Туда нужно с собой еду брать так дешевле будет".

"Я была в первый день, как только он сбежал".

"Живой музей коррупции".

