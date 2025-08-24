Українка показала, як змінилися "хороми" Януковича під Києвом (відео)

Українка відвідала резиденцію колишнього президента України Віктора Януковича "Межигірʼя". Туди можна дістатися з Києва за 55 гривень.

У своєму TikTok вона показала, який вигляд наразі має житло президента-втікача. Наразі парк працює з 9 до 21. Зокрема, є платні екскурсії "Хонкою".

Українка прогулялася "Межигірʼям"

Скільки коштує вхід

Дорослим вхід обійдеться в 300 гривень. Діти — 100. Мешканцям Петрівської громади та молодятам вхід безкоштовний. Студенти, пенсіонери та ВПО — 150 грн. Ба більше, у вівторок діє знижка 50%.

"Тут серед людей, ніби в себе вдома, ходять пташечки, лебеді і багато іншої живності, але є правила відвідування і поводження з тваринами. Але це зрозуміло. Це заповідна територія, тому тут і пильнують за тим, аби природа не постраждала", — наголосила авторка відео.

Для зручності відвідувачів на сайті представлені три готові маршрути — на 3, 6 та 8 км.

Зокрема, авторка радить туристам взяти із собою перекус, хоча там є кавʼярні і піцерія.

Як дістатися

Ходить маршрутка 355К від метро Героїв Дніпра до самої резиденції. Ціна — 50 грн.

Відео набрало понад 46 тисяч переглядів. А українці в коментарях активно його коментують:

"Була не один раз дуже красиво. Сину дуже сподобалось. Постійно просить туди поїхати. Були недавно маршрутка вже 55 грн, вхід дорослий 300, дитячий 100. Ціни на їжу дорого, я за паніні 150 (за два 300) грн ніде не платила (кава 80 грн і малому напій 150). Є оренда електротранспорту. Брала сину електросамокат 300 грн за час. Туди потрібно з собою їсти брати так дешевше буде".

"Я була в перший день, як тільки він втік".

"Живий музей корупції".

