Диденко предупредила о резком похолодании: где в Украине дожди пойдут уже совсем скоро

В Киеве и области до конца 21 сентября, а также ночью и утром 22 сентября ожидаются сильные дожди. В связи с непогодой объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщили Украинский гидрометеорологический центр и синоптик Наталья Диденко.

По данным УкрГМЦ, погодные условия могут затруднить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Диденко отметила, что к Киеву приближается холодный атмосферный фронт.

"Скоро начнёт лить как следует", — написала синоптик, добавив, что за фронтом температура уже заметно ниже.

По прогнозу Диденко, 22 сентября дожди пройдут в западных, северных и восточных областях. В большинстве центральных и южных регионов существенных осадков не ожидается.

Карта атмосферного фронта Фото: Наталка Діденко

В Киеве 22 сентября будет влажно, местами возможен дождь и прояснения. Ветер западный, умеренный, временами сильный, температура воздуха составит +13…+15 °C.

Видео дня

Прохладнее всего будет на западе, севере, в Винницкой и Черкасской областях — +12…+16 °C. На юге ожидается +20…+23 °C, а на востоке — +18…+22 °C, в Луганской области до +26 °C.

По словам Диденко, прохладная погода в Украине продлится до конца недели. В пятницу и субботу ожидается повышение температуры до комфортных значений.

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал новое потепление в Украине с 21 августа. В большинстве областей температура должна была подняться до +32…+37 °С, тогда как на западе и северо-западе ожидались кратковременные дожди и грозы.

Также сообщалось, что сентябрь в Украине может оказаться теплее климатической нормы. По предварительным прогнозам, большую часть месяца должна была сохраняться теплая и преимущественно сухая погода, которая могла продлиться даже в начале октября.