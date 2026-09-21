Діденко попередила про різке похолодання: де в Україні дощі литимуть уже зовсім скоро

У Києві та області до кінця 21 вересня, а також вночі та вранці 22 вересня очікуються значні дощі. Через негоду оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомили Український гідрометеорологічний центр та синоптикиня Наталка Діденко.

За даними УкрГМЦ, погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.

Діденко зазначила, що до Києва наближається холодний атмосферний фронт.

“Литиме ось-ось гарно”, — написала синоптикиня, додавши, що за фронтом температура вже помітно нижча.

За прогнозом Діденко, 22 вересня дощі пройдуть у західних, північних та східних областях. У більшості центральних і південних регіонів істотних опадів не очікується.

Карта атмосферного фронту Фото: Наталка Діденко

У Києві 22 вересня буде волого, місцями можливий дощ і прояснення. Вітер західний, помірний, часом сильний, температура повітря становитиме +13…+15 °C.

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Найпрохолодніше буде на заході, півночі, Вінниччині та Черкащині — +12…+16 °C. На півдні очікується +20…+23 °C, а на сході — +18…+22 °C, на Луганщині до +26 °C.

За словами Діденко, прохолодна погода в Україні триватиме до кінця тижня. Із п’ятниці та суботи очікується підвищення температури до комфортних значень.

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич прогнозував нове потепління в Україні з 21 серпня. У більшості областей температура мала піднятися до +32…+37 °С, тоді як на заході та північному заході очікувалися короткочасні дощі та грози.

Також повідомлялося, що вересень в Україні може бути теплішим за кліматичну норму. За попередніми прогнозами, більшу частину місяця мала утримуватися тепла й переважно суха погода, яка могла тривати навіть на початку жовтня.