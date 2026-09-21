В Украине предлагают изменить слова Государственного гимна: каким может быть новый текст

На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрировали петицию с призывом обновить текст Государственного гимна Украины. Авторы инициативы предлагают сохранить музыку Михаила Вербицкого, но заменить слова на более позитивные, которые бы отражали идеи победы, мира и процветания государства.

В тексте обращения отмечается, что действующий гимн имеет большое историческое значение, однако сегодня обществу нужны смыслы, которые укрепляют веру в будущее и придают сил в сложные времена.

"Обновленный Государственный гимн должен вдохновлять украинцев не только выстоять, но и победить, жить, творить, восстанавливать государство и с уверенностью строить его будущее", — подчеркивают авторы петиции.

Петицию поддержали уже более 1500 человек Фото: скриншот

Инициаторы предлагают правительству воспользоваться правом законодательной инициативы и внести соответствующий законопроект на рассмотрение Верховной Рады. В предложенной редакции вместо традиционных строк предлагается петь о мире, единстве, восстановлении и счастливой жизни будущих поколений.

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В частности, предлагаемый вариант текста начинается со слов:

"Процветает Украина — и слава, и свобода,

Мы проживаем вместе нашу светлую судьбу.

И живём мы в мире со всем белым миром,

"И строим страну, которая процветает в единстве…"

Авторы призывают граждан поддержать петицию, подчеркивая, что слова, которые ежедневно повторяют миллионы людей, формируют общее представление о будущем всей страны.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, в котором предлагается утвердить духовный гимн Украины "Боже великий, единственный" и определить порядок его исполнения. Документ также предусматривает, что во время торжественных мероприятий общегосударственного значения его будут исполнять после Государственного гимна Украины.

Кроме того, мама блогерши Софии Стужук удивила своим заявлением о гимне Украины.