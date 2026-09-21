В Україні пропонують змінити слова Державного Гімну: яким може бути новий текст

На сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію із закликом оновити текст Державного Гімну України. Автори ініціативи пропонують зберегти музику Михайла Вербицького, але змінити слова на більш позитивні, які б закарбовували ідеї перемоги, миру та процвітання держави.

У тексті звернення зазначається, що чинний гімн має велике історичне значення, однак сьогодні суспільству потрібні смисли, які утверджують віру в майбутнє та додають сил у складні часи.

"Оновлений Державний Гімн має надихати українців не лише вистояти, а й перемогти, жити, творити, відновлювати державу та з упевненістю будувати її майбутнє", — наголошують автори петиції.

Петицію підтримали вже понад 1500 людей Фото: скриншот

Ініціатори пропонують уряду скористатися правом законодавчої ініціативи та внести відповідний законопроєкт на розгляд Верховної Ради. У запропонованій редакції замість традиційних рядків пропонують співати про мир, єдність, відбудову та щасливе життя майбутніх поколінь.

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Зокрема, пропонований варіант тексту починається зі слів:

"Процвітає України — і слава, і воля,

Проживаємо ми разом нашу світлу долю.

І живемо ми у мирі усім білим світом,

І будуємо країну, що в єдності квітне…"

Автори закликають громадян підтримати петицію, підкреслюючи, що слова, які щодня повторюють мільйони людей, формують спільне сприйняття майбутнього всієї країни.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, який пропонує затвердити духовний гімн України "Боже великий, єдиний" та визначити порядок його виконання. Документ також передбачає, що під час урочистих заходів загальнодержавного значення його виконуватимуть після Державного гімну України.

Крім того, мама блогерки Софії Стужук здивувала заявою про гімн України.