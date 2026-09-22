Зима пришла в Карпаты: на горе Поп Иван выпал снег и наступили заморозки

Утром 22 сентября на вершине горы Поп Иван в Карпатах прошел небольшой снегопад, а температура опустилась до -1 °C. Спасатели призывают туристов брать с собой тёплую одежду, а синоптики прогнозируют дожди и прохладу по всей стране до выходных.

В высокогорье Карпат уже наступила настоящая зима. По состоянию на 08:00 22 сентября на вершине горы Поп Иван, одной из самых высоких в регионе, термометры показывали -1 °C, а на опубликованных фото видно, что гору припорошило снегом. Небо затянули облака, дул западный ветер со скоростью 4 м/с. Об этом сообщили в ГСЧС.

В связи с резким похолоданием спасатели просят путешественников проявлять максимальную осторожность и, планируя любые горные маршруты, учитывать зимние температуры. Для безопасного восхождения следует позаботиться о надлежащем снаряжении, надежной водонепроницаемой обуви и теплой одежде, которая защитит от переохлаждения.

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Такая погода является следствием атмосферного фронта циклона, расположившегося к северу от Украины: он принес облачность, продолжительные дожди и похолодание. Значительные осадки в ночь на 22 сентября прогнозировались на севере страны, а в среду, 23 сентября, они охватят все Левобережье, местами с грозами. Синоптик Наталья Птуха объясняет, что на этот раз погоду будет определять новый циклон с юго-востока.

В среду усилится ветер: на юге порывы будут достигать 15–20 м/с, а в целом северо-западный ветер будет умеренным — 5–12 м/с. На западе, севере и в центре ночью ожидается +4…+12°, днем всего +10…+17°. На юго-востоке теплее: ночью +9…+16°, днем +16…+23°. Дождливая и облачная погода продержится примерно до выходных.

Напомним, что из-за пересыхания рек, жары и нехватки осадков в ряде регионов Украины почва высохла на значительную глубину.

Кроме того метеорологи рассказали, что над прогретыми водами Тихого океана зарождается Эль-Ниньо, однако на погоду в Европе и Украине это климатическое явление влияет довольно опосредованно. В то же время сезонные модели Copernicus и ECMWF прогнозируют для Киева сравнительно теплую осень, а первый снег, скорее всего, выпадет не в октябре, а уже в ноябре.