Зима прийшла в Карпати: на горі Піп Іван випав сніг і вдарили заморозки

Вранці 22 вересня вершину гори Піп Іван у Карпатах притрусило снігом, а термометри опустилися до -1 °C. Рятувальники закликають туристів брати теплий одяг, а синоптики прогнозують дощі й прохолоду по всій країні до вихідних.

У високогір'я Карпат уже прийшла справжня зима. Станом на 08:00 22 вересня на вершині гори Піп Іван, однієї з найвищих у регіоні, термометри показували -1 °C, а на оприлюднених фото видно, що гору притрусило снігом. Небо затягнули хмари, дув західний вітер зі швидкістю 4 м/с. Про це повідомили в ДСНС.

Через різке похолодання у рятувальники просять мандрівників бути максимально обачними і, плануючи будь-які гірські маршрути, зважати на зимові температури. Для безпечного сходження варто подбати про належне спорядження, надійне водонепроникне взуття та теплий одяг, який захистить від переохолодження.

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Така погода є наслідком атмосферного фронту циклону, що розташувався на північ від України: він приніс хмарність, тривалі дощі й похолодання. Значні опади в ніч на 22 вересня прогнозували на півночі країни, а в середу, 23 вересня, вони охоплять усе Лівобережжя, подекуди з грозами. Синоптикиня Наталка Птуха пояснює, що цього разу погоду визначатиме новий циклон із південного сходу.

У середу посилиться вітер: на півдні пориви сягатимуть 15–20 м/с, а загалом північно-західний вітер буде помірним, 5–12 м/с. На заході, півночі та в центрі вночі очікується +4…+12°, вдень лише +10…+17°. На південному сході тепліше: вночі +9…+16°, вдень +16…+23°. Дощова й хмарна погода протримається приблизно до вихідних.

Нагадаємо, що через пересихання річок, спеку та брак опадів у низці регіонів України ґрунт висох на значну глибину.

Також метеорологи розповіли, що над прогрітими водами Тихого океану зароджується Ель-Ніньйо, однак на погоду в Європі та Україні це кліматичне явище впливає досить опосередковано. Водночас сезонні моделі Copernicus та ECMWF прогнозують для Києва порівняно теплу осінь, а перший сніг, найімовірніше, випаде не в жовтні, а вже в листопаді.