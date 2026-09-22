Полтавщину дважды тряхнуло за день: землетрясение магнитудой 4,2 стало самым сильным за 4 года (карта)

22 сентября Полтавскую область дважды сотрясли землетрясения. В 12:49 в Мачуховской общине зафиксировали толчки магнитудой 4,2, а в 14:08 в Решетиловской общине – магнитудой 2,5.

22 сентября Полтавскую область дважды за день сотрясли землетрясения. Первое, магнитудой 4,2 по шкале Рихтера, зафиксировали в 12:49 по киевскому времени в Мачуховской общине Полтавского района. Эпицентр находился на глубине 3 км, а по классификации это землетрясение относится к категории "сильно умеренных". Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Первое землетрясение в Полтавской области 22 сентября. Фото: Главный центр специального контроля.

Менее чем через полтора часа, в 14:08, толчки были зарегистрированы уже в Решетиловской общине. Их магнитуда составила 2,5, очаг находился на глубине 5 км. Это землетрясение относится к категории едва ощутимых.

Второе землетрясение в Полтавской области 22 сентября. Фото: Главный центр специального контроля.

В ГЦСК просят тех, кто почувствовал толчки, оставить сообщение на сайте центра, ведь это поможет учёным уточнить энергетические параметры землетрясений.

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Стоит отметить, что область расположена в пределах Днепровско-Донецкой впадины, имеющей довольно сложную тектоническую структуру, где в последние годы часто происходят подземные толчки. Их причиной могут быть как природные факторы, так и активная добыча газа.

За последние четыре года в Полтавской области было зафиксировано 18 землетрясений. Самым сильным до последнего случая считался толчок магнитудой 3,8, произошедший 1 февраля 2025 года. Большинство остальных были настолько слабыми, что их зарегистрировали только приборы, а люди ничего не почувствовали.

Напомним, 17 сентября в Самборском районе Львовской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,0. Толчки произошли на глубине 3 км.

Кроме того, вечером 26 августа земля содрогнулась в Закарпатье, недалеко от Говерлы. Землетрясение в Раховском районе имело магнитуду 1,7 и произошло на глубине 7 км.