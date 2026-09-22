Полтавщину двічі струснуло за день: землетрус магнітудою 4,2 став найсильнішим за 4 роки (карта)

22 вересня Полтавщину двічі сколихнули землетруси. О 12:49 у Мачухівській громаді зафіксували поштовхи магнітудою 4,2, а о 14:08 у Решетилівській громаді – магнітудою 2,5.

22 вересня Полтавщину двічі за день сколихнули землетруси. Перший, магнітудою 4,2 за шкалою Ріхтера, зафіксували о 12:49 за київським часом у Мачухівській громаді Полтавського району. Осередок залягав на глибині 3 км, а за класифікацією цей землетрус належить до сильно помірних. Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю.

Перший землетрус на Полтавщині 22 вересня. Фото: Головний центр спеціального контролю.

Менш ніж за півтори години, о 14:08, поштовхи зареєстрували вже в Решетилівській громаді. Їхня магнітуда становила 2,5, осередок перебував на глибині 5 км. Цей землетрус належить до ледве відчутних.

Другий землетрус на Полтавщині 22 вересня. Фото: Головний центр спеціального контролю.

У ГЦСК просять тих, хто відчув поштовхи, залишити повідомлення на сайті центру, адже це допоможе науковцям уточнити енергетичні параметри землетрусів.

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Варто зазначити, що область лежить у межах Дніпровсько-Донецької западини, досить складної тектонічної структури, де останніми роками поштовхи трапляються часто. Спричинити їх можуть як природні чинники, так і активне газовидобування.

Упродовж останніх чотирьох років на Полтавщині зафіксували 18 землетрусів. Найпотужнішим до останнього показника вважався поштовх магнітудою 3,8, що стався 1 лютого 2025 року. Більшість інших були настільки слабкими, що їх зареєстрували лише прилади, а люди нічого не відчули.

Нагадаємо, 17 вересня землетрус магнітудою 2,0 зафіксували в Самбірському районі на Львівщині. Поштовхи сталися на глибині 3 км.

Також увечері 26 серпня землю струснуло на Закарпатті, неподалік Говерли. Землетрус у Рахівському районі мав магнітуду 1,7 і стався на глибині 7 км.