Дожди, грозы и шквалы: какой будет погода в Украине 23 сентября

В Украине 23 сентября ожидаются дожди, а на Левобережье — значительные осадки, грозы и сильный ветер с порывами до 15–20 м/с. Температура днём составит 13–18° тепла, в Карпатах — 7–12°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозу синоптиков, циклон из Черного моря принесет на Левобережье сильные дожди, грозы и штормовой ветер.

На остальной территории Украины также местами пройдут кратковременные дожди. Ночью осадки ожидаются в восточных и юго-восточных областях, а днём — на Левобережье.

Прогноз погоды в Украине Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Ветер на Правобережье будет северо-западным со скоростью 5–10 м/с. На Левобережье он изменит направление на юго-восточное, 7–12 м/с, с порывами до 15–20 м/с.

Ночью температура воздуха составит 4–9° тепла, в восточных и юго-восточных областях — 10–15°. В Карпатах ожидается 0–5° тепла.

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Украинский гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и Крыму. Днем предупреждение также распространяется на Полтавскую, Сумскую и Черниговскую области.

Карта уровня опасности Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Непогода может затруднить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал новую волну жары в Украине, которая должна была начаться 21 августа. В большинстве областей температура могла подняться до +32…+37 °С. В то же время в западных и северо-западных регионах прогнозировались кратковременные дожди и грозы.

Также ранее сообщалось, что сентябрь в Украине может оказаться теплее средних многолетних показателей. Предварительные прогнозы указывали на преимущественно тёплую и сухую погоду в течение большей части месяца, которая могла сохраниться и в начале октября.