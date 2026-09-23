Дощі, грози та шквали: якою буде погода в Україні 23 вересня

В Україні 23 вересня очікуються дощі, а на Лівобережжі — значні опади, грози та сильний вітер із поривами до 15–20 м/с. Температура вдень становитиме 13–18° тепла, у Карпатах — 7–12°.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом синоптиків, циклон із Чорного моря принесе на Лівобережжя значні дощі, грози та штормовий вітер.

На решті території України також місцями пройдуть короткочасні дощі. Вночі опади очікуються у східних і південно-східних областях, а вдень — на Лівобережжі.

Прогноз погоди в Україні Фото: Український гідрометеорологічний центр

Вітер на Правобережжі буде північно-західним зі швидкістю 5–10 м/с. На Лівобережжі він змінить напрямок на південно-східний, 7–12 м/с, із поривами до 15–20 м/с.

Вночі температура повітря становитиме 4–9° тепла, у східних та південно-східних областях — 10–15°. У Карпатах очікується 0–5° тепла.

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Український гідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях та Криму. Вдень попередження також поширюється на Полтавську, Сумську та Чернігівську області.

Карта рівня небезпеки Фото: Український гідрометеорологічний центр

Негода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич прогнозував нову хвилю спеки в Україні, яка мала розпочатися 21 серпня. У більшості областей температура могла піднятися до +32…+37 °С. Водночас у західних і північно-західних регіонах прогнозували короткочасні дощі та грози.

Також раніше повідомлялося, що вересень в Україні може бути теплішим за середні багаторічні показники. Попередні прогнози вказували на переважно теплу й суху погоду протягом більшої частини місяця, яка могла протриматися і на початку жовтня.