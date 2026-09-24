"Роковая ошибка": известная ресторатор раскрыла детали смерти сына Виктора Януковича (видео)

Как опытный гонщик, Виктор Янукович-младший всегда пристегивался в авто. В момент, когда его машина провалилась под лед на Байкале, это сыграло свою роковую роль.

Младший сын Виктора Януковича утонул за рулем автомобиля 20 марта 2015 года в России. Спустя 11 лет после его гибели ресторатор Маргарита Сичкарь в интервью в беседе с Анастасией Хрищук на YouTube-канале "Сила Впливу" раскрыла подробности трагедии.

По словам гостьи эфира, ее знакомство с сыном тогда еще премьер-министра Януковича началось не с приятной истории: в один из визитов в ее ресторан он разгромил VIP-зал. Однако затем ущерб был компенсирован, а "виновник торжества" лично приехал извинится, и, по ее словам, ему действительно было стыдно за то, что он сделал.

После той беседы он стал часто приезжать в заведение, и они общались уже почти как друзья. Сичкарь отмечает, что Янукович-младший помогал ей с благотворительными проектами.

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Их дружба продолжалась до того дня, как он погиб на Байкале, и Маргарита опровергла все конспирационные заговоры о том, что его смерть якобы была "ненастоящей":

"Он реально утонул… Мне позвонил наш общий знакомый и рассказал, как все произошло".

Как отметила Сичкарь, Виктор Янукович, который увлекался гонками, всегда в любой машине пристегивался, и на Байкале это сыграло "роковую ошибку".

Героиня программы рассказала, что сама жила на Дальнем Востоке и знает, что если кто-то выезжал покататься на льду, то не только не пристегивались, но даже снимали дверь, чтобы в случае провала под воду можно было быстро выпрыгнуть из авто.

Маргарита Сичкарь узнала детали о гибели Виктора Януковича-мледшего от общего знакомого (с 10:45)

В тот день, 20 марта 2015 года, Виктор с друзьями выехали на Байкал на закате.

"А закат на Байкале невероятной красоты, невероятной. И они хотели сфоткаться. Он же тогда ездил с фотоаппаратами… Они сказали: "Давай мы выйдем, как будто машина стоит на воде, и станем". И вот они съехали только в сторону, и лед начал трещать, и они выпрыгнули все, а он был пристегнутый", — говорит Сичкарь.

Машина начала тонуть, и водитель смог отстегнуться и открыть дверь, но авто уже было подо льдом.

"Но ты в воде не можешь открыть глаза. Ожог от ледяной воды может быть. И инстинктивно ты с закрытыми глазами, но на свет, на солнце же. И он просто тыкался головой об лед, не мог, ну, найти вот эту дырку (чтобы вынырнуть)", — продолжила рассказ ресторатор.

Когда спасатели прибыли, они заметили тело Виктора по куртке, которая вздулась, словно пузырь, в том месте, куда провалилась машина.

Спустя несколько дней его похоронили в Крыму под девичьей фамилией его матери. Ее он взял еще при жизни, меняя паспорт в РФ, чтобы "не было Янукович".

Напомним, в 2013 году Виктор Янукович-младший возглавил Автомобильную федерацию Украины.

Также сообщалось, что старший сын беглого экс-президента Украины Александр Янукович живет в Санкт-Петербурге и получил гражданство РФ.