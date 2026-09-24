"Фатальна помилка": відома рестораторка розкрила подробиці смерті сина Віктора Януковича (відео)

Як досвідчений гонщик, Віктор Янукович-молодший завжди пристібався в автомобілі. У той момент, коли його машина провалилася під лід на Байкалі, це зіграло свою фатальну роль.

Молодший син Віктора Януковича потонув за кермом автомобіля 20 березня 2015 року в Росії. Через 11 років після його загибелі рестораторка Маргарита Січкар у інтерв’ю в розмові з Анастасією Хрищук на YouTube-каналі "Сила Впливу" розкрила подробиці трагедії.

За словами гості ефіру, її знайомство з сином тоді ще прем’єр-міністра Януковича почалося не з приємної історії: під час одного з візитів до її ресторану він розгромив VIP-зал. Однак згодом збитки було відшкодовано, а "винуватець" особисто приїхав вибачитися, і, за її словами, йому справді було соромно за те, що він зробив.

Після тієї розмови він почав часто навідуватися до закладу, і вони спілкувалися вже майже як друзі. Січкар зазначає, що Янукович-молодший допомагав їй із благодійними проєктами.

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Їхня дружба тривала аж до того дня, коли він загинув на Байкалі, і Маргарита спростувала всі конспірологічні теорії про те, що його смерть нібито була "несправжньою":

"Він справді потонув… Мені зателефонував наш спільний знайомий і розповів, як усе сталося".

Як зазначила Січкар, Віктор Янукович, який ">захоплювався гонками, завжди пристібався в будь-якій машині, і на Байкалі це стало "фатальною помилкою".

Героїня програми розповіла, що сама мешкала на Далекому Сході і знає: якщо хтось виїжджав покататися на льоду, то не тільки не пристібався, а й навіть знімав двері, щоб у разі провалу під воду можна було швидко вистрибнути з машини.

Маргарита Січкар дізналася подробиці про загибель Віктора Януковича-молодшого від спільного знайомого (з 10:45)

Того дня, 20 березня 2015 року, Віктор із друзями вирушили до Байкалу під час заходу сонця.

"А захід сонця на Байкалі неймовірної краси, просто неймовірної. І вони хотіли сфотографуватися. Адже він тоді їздив із фотоапаратами… Вони сказали: "Давай ми вийдемо так, ніби машина стоїть на воді, і станемо“. І ось вони лише трохи від’їхали вбік, і лід почав тріщати, і вони всі вистрибнули, а він був пристебнутий", — каже Січкар.

Машина почала тонути, і водій встиг відстебнутися та відчинити двері, але авто вже опинилося під льодом.

"Але у воді ти не можеш розплющити очі. Може статися опік від крижаної води. І інстинктивно ти з закритими очима, але на світло, на сонце ж. І він просто бився головою об лід, не міг, ну, знайти ось цю дірку (щоб виринути)", — продовжила розповідь рестораторка.

Коли рятувальники прибули, вони помітили тіло Віктора за курткою, яка надулася, наче міхур, у тому місці, куди провалилася машина.

Через кілька днів його поховали у Криму під дівочим прізвищем його матері. Він взяв це прізвище ще за життя, міняючи паспорт у РФ, щоб "не було Януковича".

Нагадаємо, що у 2013 році Віктор Янукович-молодший очолив Автомобільну федерацію України.

Також повідомлялося, що старший син екс-президента України, який перебуває в бігах, Олександр Янукович, мешкає в Санкт-Петербурзі та отримав громадянство РФ.