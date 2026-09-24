В киевском парке на Святошино спокойно гуляло дикое животное (видео)

Сохатого в этом районе заметили второй раз за неделю.

На видео, которое облетело соцсети, лось выглядит несколько дезориентированным, однако спокойно бродит по парку и не выходит на оживленную дорогу.

"Природа настолько очистилась, что вдоль озера на Святошино гуляет лось", — говорится в подписи к кадрам.

Лося в этой локации киевляне наблюдают второй раз за неделю. Животное уже видели здесь в понедельник, 21 сентября.

По мнению биологов, сохатый зашел из лесопарковой зоны или пригородных массивов, Возможно, он искал пару или мигрировал.

Как пишет канал "Дім" со ссылкой на экспертов, в последнее время случаи, когда дикие звери оказываются в непривычной для них городской среде, происходят все чаще.

Видео дня

Подобная ситуация вызывает стресс у животного и представляет потенциальную опасность для прохожих.

Чтобы не вспугнуть его, нужно держать безопасную дистанцию и не приближаться к зверю, поскольку дикое животное весом 300–600 кг может испугаться и атаковать. Не нужно пытаться самостоятельно накормить, погладить или отловить лося, а также не делать резких движений и не кричать, чтобы не спровоцировать его агрессию.

Кроме того, необходимо позвонить в экстренные службы по номеру 101 или 112.

Напомним, в Чернобыльской зоне заметили прибавление.

Также сообщалось, что дети под Полтавой раскрашивали живых пони.