В киевском парке на Святошино спокойно гуляло дикое животное (видео)
Сохатого в этом районе заметили второй раз за неделю.
На видео, которое облетело соцсети, лось выглядит несколько дезориентированным, однако спокойно бродит по парку и не выходит на оживленную дорогу.
"Природа настолько очистилась, что вдоль озера на Святошино гуляет лось", — говорится в подписи к кадрам.
Лося в этой локации киевляне наблюдают второй раз за неделю. Животное уже видели здесь в понедельник, 21 сентября.
По мнению биологов, сохатый зашел из лесопарковой зоны или пригородных массивов, Возможно, он искал пару или мигрировал.
Как пишет канал "Дім" со ссылкой на экспертов, в последнее время случаи, когда дикие звери оказываются в непривычной для них городской среде, происходят все чаще.
Подобная ситуация вызывает стресс у животного и представляет потенциальную опасность для прохожих.
Чтобы не вспугнуть его, нужно держать безопасную дистанцию и не приближаться к зверю, поскольку дикое животное весом 300–600 кг может испугаться и атаковать. Не нужно пытаться самостоятельно накормить, погладить или отловить лося, а также не делать резких движений и не кричать, чтобы не спровоцировать его агрессию.
Кроме того, необходимо позвонить в экстренные службы по номеру 101 или 112.
Напомним, в Чернобыльской зоне заметили прибавление.
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