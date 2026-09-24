У київському парку на Святошино спокійно прогулювалася дика тварина (відео)

Сохатого в цьому районі помітили вдруге за тиждень.

На відео, яке розійшлося соціальними мережами, лось виглядає дещо розгубленим, проте спокійно блукає парком і не виходить на жваву дорогу.

"Природа настільки очистилася, що вздовж озера на Святошино гуляє лось", — йдеться у підписі до знімків.

Кияни вже вдруге за тиждень помітили лося в цій місцевості. Тварину бачили тут у понеділок, 21 вересня.

На думку біологів, лось зайшов із лісопаркової зони або приміських масивів. Можливо, він шукав пару або мігрував.

Як повідомляє канал "Дім" з посиланням на експертів, останнім часом випадки, коли дикі тварини опиняються у незвичному для них міському середовищі, трапляються дедалі частіше.

Видео дня

Така ситуація викликає стрес у тварини та становить потенційну небезпеку для перехожих.

Щоб не налякати її, потрібно дотримуватися безпечної відстані й не наближатися до неї, оскільки дика тварина вагою 300–600 кг може злякатися й атакувати. Не слід намагатися самостійно нагодувати, погладити або відловити лося, а також не робити різких рухів і не кричати, щоб не спровокувати його агресію.

Крім того, необхідно зателефонувати до екстрених служб за номером 101 або 112.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні помітили зростання.

Також повідомлялося, що діти поблизу Полтави розфарбовували живих поні.