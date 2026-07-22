Нове життя: у Чорнобильській зоні помітили поповнення (фото)

У Чорнобильській зоні відчуження, яка за 40 років після аварії на ЧАЕС перетворилася на справжній заповідник дикої природи, помітили нового мешканця.

Військовослужбовець із позивним "Нагетс" сфотографував кількох коней Пржевальського з маленьким лошам, а Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) опублікувало ці знімки у Facebook.

На одному з опублікованих знімків зображено двох вагітних кобил, а на іншому — лоша зі своєю мамою. Як видно на фото, у цій місцевості багато обгорілих дерев, що нагадує про пожежі, які час від часу спалахують у чорнобильських лісах.

У кадр потрапили дві вагітні кобили Фото: ДАЗВ/Facebook

Кінь Пржевальського та його лоша Фото: ДАЗВ/Facebook

"В умовах заповідної території вони живуть у природному середовищі та утворюють власні стада. І кожне нове лоша — ще одне нагадування про те, наскільки дивовижним і непередбачуваним може бути життя дикої природи. І як на попелищі, де, здавалося б, вже нічого не може бути, поступово народжуватиметься нове життя…", — зазначили в агентстві.

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У ДАЗВ нагадали, що коні Пржевальського — рідкісний вид диких коней, який успішно прижився у Чорнобильській зоні після того, як у 1998 році сюди було завезено близько 20 особин — самців і самок — у рамках програми "Фауна", спрямованої на відновлення первісного фауністичного комплексу та біорізноманіття українського Полісся.

Їх привезли сюди із заповідника "Асканія-Нова".

Відтоді чисельність популяції помітно зросла, і станом на жовтень минулого року в зоні відчуження мешкало понад 120 коней Пржевальського. Визначити точну кількість складно, адже тварини ведуть напівдикий спосіб життя і утворюють кілька стійких табунів.

Нагадаємо, нещодавно у Чорнобильській зоні було підтверджено наявність рідкісного виду тварин.

Також повідомлялося, що в Чорнобильській зоні відчуження роками вирощували пшеницю та кукурудзу.