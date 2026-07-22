Новая жизнь: в Чернобыльской зоне заметили прибавление (фото)

В Чернобыльской зоне отчуждения, которая за 40 лет после аварии на ЧАЭС превратилась в настоящий заповедник дикой природы, заметили нового обитателя.

Военнослужащий с позывным "Нагетс" сфотографировал нескольких лошадей Пржевальского с маленьким жеребенком, а Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) опубликовало их в Facebook.

На одном из опубликованных кадров запечатлены две беременные кобылы, а на другом — жеребенок со своей мамой. Как видно на фото, в зоне много обгоревших деревьев, что является напоминанием о пожарах, которые то и дело вспыхивают в чернобыльских лесах.

В кадр попали две беременные кобылы Фото: ДАЗВ/Facebook

Лошадь Пржевальского и ее жеребенок Фото: ДАЗВ/Facebook

"В условиях заповедной территории они живут в природной среде и формируют собственные табуны. И каждый новый жеребенок — еще одно напоминание о том, насколько удивительной и непредсказуемой может быть жизнь дикой природы. И как на пепелище, где казалось бы уже ничего не может быть, постепенно будет рождаться новая жизнь…", — отметили в агентстве.

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В ГАЗО напомнили, что лошади Пржевальского — редкий вид диких лошадей, успешно прижившийся в Чернобыльской зоне после завоза сюда в 1998 году около 20 особей — самцов и самок — в рамках программы "Фауна", направленной на восстановление первобытного фаунистического комплекса и биоразнообразия украинского Полесья.

Сюда их привезли из заповедника "Аскания-Нова".

С тех пор поголовье заметно увеличилось, и по состоянию на октябрь прошлого года в зоне отчуждения проживало более 120 лошадей Пржевальского. Определить точное количество сложно, ведь животные ведут полудикий образ жизни и образуют несколько стойких табунов.

Напомним, недавно в Чернобыльской зоне подтвердилось обитание редкого животного.

Также сообщалось, что в Чернобыльской зоне отчуждения годами выращивали пшеницу и кукурузу.