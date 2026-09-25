Погода в Украине на выходные от Диденко: на пороге бабье лето

В Украине 26 и 27 сентября ожидается теплая и комфортная погода. Температура воздуха днём составит +17…+22 °C, а ночью будет прохладнее — +7…+11 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в Украине уже начинается настоящая бабья осень, которая принесет тёплую осеннюю погоду в ближайшие выходные.

Согласно прогнозу погоды, под влиянием антициклона в Украине будет преобладать переменная облачность. Ожидаются солнечные периоды, а утром местами будут возникать туманы и дымка.

В то же время выходные не пройдут совсем без осадков. В субботу, 26 сентября, небольшие дожди возможны на западе Украины, а в воскресенье, 27 сентября, — в восточных областях. По прогнозу синоптика, эти осадки не изменят общей теплой картины погоды.

Погода в Украине на следующей неделе

Теплая погода, по прогнозу Натальи Диденко, сохранится и на следующей неделе. В этот период атмосфера будет оставаться под влиянием солнца и тепла.

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Поэтому конец сентября в Украине обещает быть тёплым. Бабье лето принесёт комфортную температуру воздуха, солнечные периоды и утренние туманы.

Погода в Киеве на выходные

В Киеве 26 и 27 сентября также будет тепло. Согласно прогнозу погоды, днём температура воздуха будет подниматься до +19 °C.

Утром и вечером в столице будет прохладнее — около +10…+12 °C. Существенных осадков в Киеве в течение выходных не ожидается.

Таким образом, погода на выходных в Украине будет в основном теплой и комфортной. В то же время из-за прохладных утра и вечеров синоптик советует учитывать значительную разницу между дневной и ночной температурой.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что сентябрь в Украине может оказаться теплее средних многолетних значений. По предварительным прогнозам, большую часть месяца должна была сохраняться преимущественно теплая и сухая погода, которая могла бы продлиться и до начала октября.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что после дождливого начала сентября в Украине постепенно потеплеет. К концу второй декады месяца должна была установиться преимущественно сухая, малооблачная и теплая погода, которую специалист назвал первым бабиным летом.