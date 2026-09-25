Погода в Україні на вихідні від Діденко: на порозі бабине літо

В Україні 26 та 27 вересня очікується тепла та комфортна погода. Температура повітря вдень становитиме +17…+22 °C, а ночі будуть прохолоднішими — +7…+11 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона зазначила, що в Україні вже починається справжнє бабине літо, яке принесе теплу осінню погоду на найближчі вихідні.

За прогнозом погоди, через вплив антициклону в Україні переважатиме мінлива хмарність. Очікуються сонячні періоди, а вранці місцями з’являтимуться тумани та серпанки.

Водночас повністю без опадів вихідні не минуть. У суботу, 26 вересня, невеликі дощі можливі на заході України, а в неділю, 27 вересня, — у східних областях. За прогнозом синоптикині, ці опади не змінять загальної теплої картини погоди.

Погода в Україні наступного тижня

Тепла погода, за прогнозом Наталки Діденко, збережеться і наступного тижня. У цей період атмосфера залишатиметься під впливом сонця та тепла.

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Тож кінець вересня в Україні очікується теплим. Бабине літо принесе комфортну температуру повітря, сонячні періоди та ранкові тумани.

Погода в Києві на вихідні

У Києві 26 та 27 вересня також буде тепло. За прогнозом погоди, вдень температура повітря підніматиметься до +19 °C.

Вранці та ввечері у столиці буде прохолодніше — близько +10…+12 °C. Істотних опадів у Києві протягом вихідних не очікується.

Таким чином, погода на вихідні в Україні буде переважно теплою та комфортною. Водночас через прохолодні ранки й вечори синоптикиня радить враховувати значну різницю між денною та нічною температурою.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що вересень в Україні може виявитися теплішим за середні багаторічні значення. За попередніми прогнозами, більшу частину місяця мала зберігатися переважно тепла та суха погода, яка могла перейти й на початок жовтня.

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що після дощового початку вересня в Україні поступово потеплішає. До кінця другої декади місяця мала встановитися переважно суха, малохмарна та тепла погода, яку фахівець назвав першим бабиним літом.