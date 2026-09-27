Военнослужащий во Львовской области взорвал гранату во время конфликта с прохожими: четверо раненых

В результате взрыва гранаты погибших нет. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

В субботу вечером, 26 сентября, во время конфликта с прохожими 36-летний житель Шептицкого района, военнослужащий, находящийся в отпуске, взорвал гранату. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Взрыв произошел на проспекте Тараса Шевченко в городе Шептицкий.

Местные группы в соцсетях сообщали, что инцидент произошел в центре города, возле торгового центра "Кристинополь", и, по предварительным данным, пострадали якобы случайные прохожие.

Правоохранительные органы сообщают, что в результате взрыва осколочные ранения получили три женщины в возрасте 17, 18 и 56 лет, а также 26-летний мужчина. Пострадавшие были доставлены в больницу, где медики оказали им помощь.

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След от взрыва Фото: Нацполиция

Полицейские задержали нарушителя и возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Криминального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Задержанный военнослужащий Фото: Нацполиция

Досудебное расследование продолжается, в ближайшее время суд определит задержанному меру пресечения.

Напомним, что в Киеве военнослужащий в СОЧ взорвал гранату на кухне своего товарища. Владелец квартиры погиб на месте, еще один гость получил ранения.

Также Фокус писал, что во Львове водитель троллейбуса заметил гранату, лежавшую прямо на дороге, остановил транспорт и эвакуировал пассажиров.