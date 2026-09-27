Військовий на Львівщині підірвав гранату під час конфлікту з перехожими: четверо поранених

Внаслідок вибуху гранати загиблих немає. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

У суботу ввечері, 26 вересня, під час конфлікту з перехожими 36-річний мешканець Шептицького району, військовослужбовець, який перебуває у відпустці, підірвав гранату. Про це інформує поліція Львівської області.

Вибух стався на проспекті Тараса Шевченка у місті Шептицький.

Місцеві пабліки інформували, що подія сталася у центрі міста, біля торгівельного центру "Кристинопіль" й за попередніми даними, постраждали нібито випадкові перехожі.

Правоохоронці інформують, що внаслідок вибуху осколкові поранення отримали троє жінок віком 17, 18 та 56 років та 26-річний чоловік. Постраждалі були доставлені до лікарні, де медики надали їм допомогу.

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Слід від вибуху Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали порушника та розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Затриманий військовий Фото: Нацполіція

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Нагадаємо, у Києві військовослужбовець у СЗЧ підірвав гранату на кухні товариша. Власник квартири загинув на місці, іще один гість дістав поранення.

Також Фокус писав, що у Львові водій тролейбуса помітив гранату, яка лежала просто на дорозі, зупинив транспорт і евакуював пасажирів.