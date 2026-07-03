У Львові вилучили гранату майже з-пiд тролейбуса: Садовий прокоментував

На вулиці Зеленій у Львові водій тролейбуса помітив небезпечний предмет просто на дорозі, зупинив транспорт і евакуював пасажирів. Після обстеження вибухотехніки повідомили попередні висновки щодо знахідки.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Він зазначив, що наразі фахівці встановлюють, що це саме за предмет та його характеристики.

“За попередньою інформацією, це може бути навчальна граната або граната без вибухового заряду”, — повідомив Садовий.

Раніше мер Львова повідомляв, що підозрілий предмет на проїжджій частині вулиці Зеленої вчасно помітив водій тролейбуса №24. Він зупинив транспорт перед небезпечним предметом та оперативно евакуював пасажирів.

На місці працювали правоохоронці та вибухотехніки, які вилучили предмет із дороги. Обставини того, як він опинився посеред проїжджої частини, з'ясовують слідчі.

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Рух транспорту на цій ділянці не перекривали. Поліція регулювала рух і пропускала автомобілі. Остаточно, що саме було виявлено на дорозі, стане відомо після встановлення характеристик предмета.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня в Telegram-каналах з'явилися повідомлення про стрілянину в районі Рясного у Львові. За словами очевидців, чоловік, перебуваючи в автомобілі, зробив кілька пострілів і нібито погрожував зброєю перехожим. Спочатку поліція не коментувала інцидент і не повідомляла про постраждалих, однак пізніше правоохоронці заявили про затримання підозрюваного.

Крім того, в ніч на 1 липня стрілянина сталася в Миколаєві. Унаслідок інциденту загинули двоє іноземців, а ймовірного стрільця правоохоронці затримали на місці події.