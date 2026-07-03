Во Львове изъяли гранату буквально из-под троллейбуса: Садовой прокомментировал

На улице Зеленой во Львове водитель троллейбуса заметил опасный предмет прямо на дороге, остановил транспорт и эвакуировал пассажиров. После осмотра взрывотехники сообщили о предварительных выводах относительно находки.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Он отметил, что в настоящее время специалисты выясняют, что это за предмет и каковы его характеристики.

"По предварительным данным, это может быть учебная граната или граната без взрывного заряда", — сообщил Садовый.

Ранее мэр Львова сообщил, что подозрительный предмет на проезжей части улицы Зеленой вовремя заметил водитель троллейбуса № 24. Он остановил транспорт перед опасным предметом и оперативно эвакуировал пассажиров.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов и взрывотехники, которые изъяли предмет с дороги. Обстоятельства того, как он оказался посреди проезжей части, выясняют следователи.

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Движение транспорта на этом участке не перекрывали. Полиция регулировала движение и пропускала автомобили. Что именно было обнаружено на дороге, станет известно после установления характеристик предмета.

Напомним, в ночь на 2 июля в Telegram-каналах появились сообщения о стрельбе в районе Рясного во Львове. По словам очевидцев, мужчина, находясь в автомобиле, произвел несколько выстрелов и якобы угрожал оружием прохожим. Сначала полиция не комментировала инцидент и не сообщала о пострадавших, однако позже правоохранители заявили о задержании подозреваемого.

Кроме того, в ночь на 1 июля в Николаеве произошла стрельба. В результате инцидента погибли двое иностранцев, а предполагаемого стрелка правоохранители задержали на месте происшествия.