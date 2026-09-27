Киевляне вышли на митинги из-за строительства теплотрассы: защищают деревья и тепло в квартирах

В столичном районе Теремки проходят два параллельных митинга, собравшие людей с противоположными взглядами. Одни хотят, чтобы в их квартирах зимой было тепло, другие предпочитают, чтобы строительство велось по альтернативному маршруту, сохранив сотни деревьев, которые планируют срубить

В воскресенье, 27 сентября, в Голосеевском районе Киева состоялся митинг, на котором активисты требовали прекратить вырубку зеленой зоны. Их оппоненты, напротив, предпочитают завершить строительство теплосети до начала отопительного сезона, сообщает "Киев24".

Приглашение на встречу в парке Фото: соцсети

Жители, выступающие против вырубки насаждений, подчеркивали, что для прокладки труб, по их мнению, не обязательно уничтожать деревья в зеленой зоне. Ведь альтернативный вариант, как они уверяют, предполагал проведение работ вдоль дороги.

Экоактивисты во время митинга Фото: Скриншот

В свою очередь жители, поддерживающие строительство, отмечали, что зимой температура в их квартирах опускалась до 4 градусов, поэтому они готовы пожертвовать деревьями ради тепла в своих домах.

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Жители Киева, поддерживающие строительство Фото: соцсети

На митинг также пришёл 92-летний местный житель, который, по его словам, прошлой зимой остался в квартире без света, воды, газа и тепла. Владимир Степанович отметил, что жизнь человека дороже дерева, поскольку новое дерево ещё можно вырастить, а замерзший человек уже не воскреснет.

Владимир Степанович Фото: скриншот

"5 канал" сообщает, что, несмотря на присутствие нескольких десятков полицейских, между оппонентами возникали конфликтные ситуации.

Активисты отмечают, что для строительства резервной тепломагистрали к микрорайонам Теремки-1 и Теремки-2 планируется срубить более шестисот парковых деревьев, в том числе столетние дубы. Однако эта территория имеет статус парка отдыха, и строительство тепломагистрали, которая должна обеспечить резервное теплоснабжение 183 жилых домов, трёх медицинских учреждений и 18 школ и детских садов, там запрещено.

"Новости.LIVE" сообщают, что правоохранители, которые блокировали местных жителей, не позволяя им войти в парк, якобы ударили одну из женщин.

Активистка во время митинга Фото: скриншот

Во время митинга одна из участниц акции протеста сообщила, что получила удар в нос от полицейского, и рассказала, что во время столкновения полицейские якобы задержали ветерана и увезли его в неизвестном направлении.

Архитектор Фото: скриншот

Во время выступления на митинге архитектор Дмитрий Казаков отметил, что за несколько месяцев работы, когда никто не мешал прокладывать сеть, удалось проложить лишь 450 метров из общей протяженности в три километра коммуникаций.

Карта прокладки теплосети в Теремках Фото: соцсети

Поэтому, по его оценкам, на завершение работ следует отводить не менее года, не считая пуско-наладочных работ.

Активисты предупреждают, что подают иск в суд Фото: скриншот

В свою очередь, в понедельник, 28 сентября, инициативная группа обратится в суд с иском против Киевской городской государственной администрации. Представительница активистов отметила, что за два месяца было зафиксировано множество нарушений со стороны КГГА и "Киевтеплоэнерго".

Напомним, спор между активистами и столичными властями возник из-за строительства резервной теплосети на Теремках.

Кроме того, Фокус выяснял, зачем Киеву 1600 сотрудников "Муниципальной охраны", которая фактически стала участником силового конфликта с жителями, протестующими против вырубки деревьев.