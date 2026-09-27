Киевляне вышли на митинги из-за строительства теплотрассы: защищают деревья и тепло в квартирах
В столичном районе Теремки проходят два параллельных митинга, собравшие людей с противоположными взглядами. Одни хотят, чтобы в их квартирах зимой было тепло, другие предпочитают, чтобы строительство велось по альтернативному маршруту, сохранив сотни деревьев, которые планируют срубить
В воскресенье, 27 сентября, в Голосеевском районе Киева состоялся митинг, на котором активисты требовали прекратить вырубку зеленой зоны. Их оппоненты, напротив, предпочитают завершить строительство теплосети до начала отопительного сезона, сообщает "Киев24".
Жители, выступающие против вырубки насаждений, подчеркивали, что для прокладки труб, по их мнению, не обязательно уничтожать деревья в зеленой зоне. Ведь альтернативный вариант, как они уверяют, предполагал проведение работ вдоль дороги.
В свою очередь жители, поддерживающие строительство, отмечали, что зимой температура в их квартирах опускалась до 4 градусов, поэтому они готовы пожертвовать деревьями ради тепла в своих домах.
На митинг также пришёл 92-летний местный житель, который, по его словам, прошлой зимой остался в квартире без света, воды, газа и тепла. Владимир Степанович отметил, что жизнь человека дороже дерева, поскольку новое дерево ещё можно вырастить, а замерзший человек уже не воскреснет.
"5 канал" сообщает, что, несмотря на присутствие нескольких десятков полицейских, между оппонентами возникали конфликтные ситуации.
Активисты отмечают, что для строительства резервной тепломагистрали к микрорайонам Теремки-1 и Теремки-2 планируется срубить более шестисот парковых деревьев, в том числе столетние дубы. Однако эта территория имеет статус парка отдыха, и строительство тепломагистрали, которая должна обеспечить резервное теплоснабжение 183 жилых домов, трёх медицинских учреждений и 18 школ и детских садов, там запрещено.
"Новости.LIVE" сообщают, что правоохранители, которые блокировали местных жителей, не позволяя им войти в парк, якобы ударили одну из женщин.
Во время митинга одна из участниц акции протеста сообщила, что получила удар в нос от полицейского, и рассказала, что во время столкновения полицейские якобы задержали ветерана и увезли его в неизвестном направлении.
Во время выступления на митинге архитектор Дмитрий Казаков отметил, что за несколько месяцев работы, когда никто не мешал прокладывать сеть, удалось проложить лишь 450 метров из общей протяженности в три километра коммуникаций.
Поэтому, по его оценкам, на завершение работ следует отводить не менее года, не считая пуско-наладочных работ.
В свою очередь, в понедельник, 28 сентября, инициативная группа обратится в суд с иском против Киевской городской государственной администрации. Представительница активистов отметила, что за два месяца было зафиксировано множество нарушений со стороны КГГА и "Киевтеплоэнерго".
Напомним, спор между активистами и столичными властями возник из-за строительства резервной теплосети на Теремках.
Кроме того, Фокус выяснял, зачем Киеву 1600 сотрудников "Муниципальной охраны", которая фактически стала участником силового конфликта с жителями, протестующими против вырубки деревьев.