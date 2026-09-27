Кияни вийшли на мітинги через будівництво теплотраси: захищають дерева та тепло у квартирах

На столичних Теремках проходять два паралельних мітинги, які зібрали людей з протилежними поглядами. Одні хочуть, аби в їхніх квартирах взимку було тело, інші воліють, аби будівництво відбулося по альтернативному маршруту, зберігши сотні дерев, які планують зрубати.

У неділю, 27 вересня, у Голосіївському районі Києва відбувся мітинг, на якому активісти вимагали припинити вирубку зеленої зони. Їхні опоненти навпаки до початку опалювального сезону воліють завершити будівництво тепломережі, інформує "Київ24".

Запрошення на зустріч в парку Фото: соцмережі

Мешканці, які виступають проти вирубки насаджень, наголошували, що для прокладання труб, на їх думку, необов'язково знищувати дерева у зеленій зоні. Адже альтернативний варіант, запевняють вони, передбачав роботи вздовж дороги.

Екоактивісти під час мітингу Фото: Скріншот

Натомість жителі, які підтримують будівництво, наголошували, що взимку температура в їхніх квартирах опускалася до 4 градусів, тому вони згодні пожертвувати деревами заради тепла у своїх оселях.

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Мешканці Києва, які підтримують будівництво Фото: соцмережi

На мітинг також прийшов 92-річний місцевий мешканець, який минулої зими, за його словами, залишився в квартирі без світла, води, газу та тепла. Володимир Степанович зазначив, що життя людини дорожче за дерево, оскільки нове дерево ще можна виростити, а замерзла людина вже не воскресне.

Володимир Степанович Фото: скріншот

"5 канал" інформує, що попри наявність кількох десятків поліцейських, між опонентами виникали конфліктні ситуації.

Активісти наголошують, що для побудови резервної тепломагістралі до масивів Теремки-1 та Теремки-2 планують зрізати понад шість сотень паркових дерев, серед яких і столітні дуби. Утім, ця територія має статус парку відпочинку й побудова тепломагістралі, яка має забезпечити резервне теплопостачання 183 житловим будинкам, трьом медичним закладам та 18 шкіл і дитсадкам, там заборонена.

"Новини.LІVE" повідомляють, що правоохоронці, які блокували місцевих мешканців, не дозволяючи зайти до парку, нібито вдарили одну з жінок.

Активістка під час мітингу Фото: скріншот

Під час мітингу одна з протестувальниць повідомила, отримала в ніс від поліцейського та розповіла, що під час сутички поліцейські нібито затримали ветерана та повезли у невідомому напрямку.

Архітектор Фото: скріншот

Під час виступу на мітингу архітектор Дмитро Казаков зазначив, що за кілька місяців роботи, коли ніхто не заважав прокладати мережу, вдалося зробити лише 450 метрів з загальних трьох кілометрів комунікацій.

Карта прокладання тепломережі на Теремках Фото: соцмережi

Тому, за його оцінками, на завершення робіт потрібно закладати не менше року, не рахуючи пусконалагоджувальних робіт.

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Активісти попереджають, що подають позов до суду Фото: скріншот

Своєю чергою у понеділок, 28 вересня, ініціативна група звернеться до суду, подавши позов проти Київської міської державної адміністрації. Представниця активістів зазначила, що за 2 місяці було зафіксовано багато порушень з боку КМДА та "Київтеплоенерго".

Нагадаємо, суперечка між активістами та столичною владою виникла через будівництво резервної тепломережі на Теремках.

Також Фокус розбирався, навіщо Києву 1600 співробітників "Муніципальної охорони", яка фактично стала учасником силового конфлікту з мешканцями, які протестують проти вирубки дерев.