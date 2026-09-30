Карантинные ограничения были незаконными: КСУ отменил ключевую норму времен COVID-19

Конституционный Суд Украины признал неконституционным положение закона, которое позволяло вводить временные ограничения прав физических и юридических лиц в период распространения опасных инфекционных заболеваний.

Об этом 29 сентября сообщил Конституционный Суд.

Речь идет об отдельном предписании части четвертой статьи 29 Закона Украины "О защите населения от инфекционных заболеваний".

Что это за положение?

Закон "О защите населения от инфекционных заболеваний" определяет правила работы государственных органов и других учреждений по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. В частности, он предусматривает возможность применения ограничительных противоэпидемических мер.

Спорной была формулировка в части четвертой статьи 29: "устанавливаются временные ограничения прав физических и юридических лиц".

КСУ пришел к выводу, что эта норма противоречит Конституции. Суд пояснил: она фактически позволяла Кабинету министров самостоятельно устанавливать ограничения конституционных прав в период распространения инфекционных заболеваний, хотя такие ограничения должны устанавливаться законом.

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Что именно это позволяло

В законе было указано, что при введении карантина "вводятся временные ограничения прав физических и юридических лиц". То есть эта норма давала Кабинету Министров возможность определять такие ограничения в своих решениях о карантине.

Этот момент стал особенно заметным во время пандемии COVID-19 в 2020 году. Тогда правительство вводило карантин и определяло противоэпидемические меры отдельными постановлениями. В частности, 20 мая 2020 года Кабмин принял постановление № 392 об введении карантина и этапах ослабления противоэпидемических мер.

В то же время сам закон был принят значительно раньше — в 2000 году, то есть ещё до пандемии COVID-19. Его первоначальной целью было установление общих правовых норм для профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями.

Что постановил Конституционный Суд

Суд подчеркнул, что правительство может определять, как именно следует выполнять уже установленные законом ограничения, если закон определяет их основания, цель, объем и способ. В то же время Кабмин не может самостоятельно вводить новые ограничения прав.

Признанное неконституционным положение утратило силу 29 сентября — в день принятия решения.

Решение № 4-р/2026 было принято судом по конституционному ходатайству Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Напомним, что в сентябре 2025 года в Украине начал активно распространяться коронавирус вместе с новым штаммом Stratus (XFG). Среди характерных признаков этого варианта называли сильную слабость и усталость. У некоторых пациентов также наблюдалась потеря голоса.

Новый штамм COVID-19 также считался особенно опасным для пожилых людей и детей. По словам врача, даже при лёгком течении болезни и отсутствии высокой температуры у представителей уязвимых групп сохранялся риск серьёзных осложнений.