Карантинні обмеження були незаконними: КСУ скасував ключову норму часів COVID-19

Конституційний Суд України визнав неконституційним положення закону, яке дозволяло встановлювати тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб під час поширення небезпечних інфекційних хвороб.

Про це 29 вересня повідомив Конституційний Суд.

Йдеться про окремий припис частини четвертої статті 29 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”.

Що це за положення

Закон “Про захист населення від інфекційних хвороб” визначає правила роботи державних органів та інших установ для запобігання поширенню інфекційних хвороб. Зокрема, він передбачає можливість застосування обмежувальних протиепідемічних заходів.

Спірним було формулювання у частині четвертій статті 29: “встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб”.

КСУ дійшов висновку, що ця норма суперечить Конституції. Суд пояснив: вона фактично дозволяла Кабінету Міністрів самостійно визначати обмеження конституційних прав під час поширення інфекційних хвороб, хоча такі обмеження мають бути встановлені законом.

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Що саме воно дозволяло

У законі було записано, що під час встановлення карантину “встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб”. Тобто ця норма давала Кабінету Міністрів можливість визначати такі обмеження у своїх рішеннях про карантин.

Це положення стало особливо помітним під час пандемії COVID-19 у 2020 році. Тоді уряд запроваджував карантин і визначав протиепідемічні заходи окремими постановами. Зокрема, 20 травня 2020 року Кабмін ухвалив постанову №392 про встановлення карантину та етапи послаблення протиепідемічних заходів.

Водночас сам закон був ухвалений значно раніше — у 2000 році, тобто ще до пандемії COVID-19. Його початковою метою було встановити загальні правові правила для запобігання та боротьби з інфекційними хворобами.

Що вирішив Конституційний Суд

Суд наголосив, що уряд може визначати, як саме виконувати вже встановлені законом обмеження, якщо закон визначає їхні підстави, мету, обсяг і спосіб. Водночас Кабмін не може самостійно запроваджувати нові обмеження прав.

Визнане неконституційним положення втратило чинність 29 вересня — у день ухвалення рішення.

Рішення № 4-р/2026 Суд ухвалив за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

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